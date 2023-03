Czy tuje można wyciąć bez pozwolenia? Jest jeden warunek

Czy tuje można wyciąć bez pozwolenia? Przed przystąpieniem do tego zabiegu warto dokładnie przyjrzeć się zapisom prawa. Niedostosowanie się do obowiązujących reguł może bowiem skutkować karą pieniężną, która mocno nadszarpnie domowy budżet. Oto co mówią przepisy.

Zdjęcie Czy tuje można wyciąć bez pozwolenia? Przed przystąpieniem do tego zabiegu warto dokładnie przyjrzeć się zapisom prawa / 123RF/PICSEL