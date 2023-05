Jak i gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę?

Usunięcie niektórych drzew lub krzewów z działki musi się odbyć na podstawie uzyskanego zezwolenia. By je zdobyć, właściciel nieruchomości lub dzierżawca bądź najemca za zgodą właściciela musi złożyć odpowiedni wniosek. Oprócz danych musi on zawierać nazwę gatunku, obwód pnia oraz przyczynę i termin planowanego usunięcia, a także m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.

Ustawa z 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła możliwość składania wniosków przez internet. Nadal można je również składać osobiście lub listownie.

Jak stanowi art. 83a ustawy o ochronie przyrody "zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków".

Zatem wniosek należy skierować do gminy lub urzędu miasta bądź, w przypadku wyżej wspomnianej sytuacji, do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Poza tym trzeba mieć na uwadze, że usuwanie drzew i krzewów zgodnie z ustawą dotyczącą ochrony gatunkowej zwierząt jest możliwe jedynie w okresie od 15 października do 2 lutego. Wszystko przez okres lęgowy ptaków.

Zdjęcie

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na wycinkę?

O przypadkach, w których niepotrzebne jest zezwolenie na wycięcie krzewu bądź drzewa, mówi art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Chodzi m.in. o drzewa, których obwód pnia na wysokości pięciu cm od ziemi nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

Poza tym jest mowa o krzewie albo krzewach rosnących w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 m2. Wniosku nie należy również składać w przypadku krzewów rosnących na nieruchomości, która jest własnością osoby fizycznej i ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. Bez konieczności składania wniosku z działki można wyciąć również:

krzewy, które pełnią funkcje ozdobne

drzewa i krzewy gatunków obcych

drzewa i krzewy złamane bądź przewrócone w wyniku wypadku, katastrofy czy też działania czynników naturalnych

Zdjęcie

Jak to jest z tujami? Potrzebne jest zezwolenie?

Wiele osób szczególnie zastanawia się, jak to jest w przypadku wycinania tui, czyli krzewów, które zdobią niejeden ogród. Głównie stanowią element dekoracyjny, ale są również sadzone w celu stworzenia żywopłotu, który ma za zadanie zagwarantować odrobinę prywatności na działce.

Jak się okazuje, tuje stanowią powód sąsiedzkich sporów, które często znajdują zakończenie w sądzie. Problem pojawia się, gdy rosną zbyt wysoko i przez to zacieniają działkę obok. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy, które mówią, że budowę ogrodzenia wyższego niż 2,2 m trzeba zgłosić odpowiednim organom. Mimo że nie odnosi się to bezpośrednio do żywopłotu z tui, to warto kierować się tą zasadą i mieć na uwadze komfort sąsiadów. Zazwyczaj tego typu sprawy sądowe kończą się nakazem przycięcia.

Z wycinką tui również jest niemały problem. Zgodnie z przepisami tuje można wycinać bez pozwolenia. Istnieje jednak mały haczyk, który może słono kosztować. Otóż krzew ten może zostać potraktowany jako drzewo w sytuacji, gdy obwód pnia na wysokości pięciu cm od ziemi przekracza 50 cm. Wycięcie takiej tui bez zezwolenia jest wówczas niezgodne z prawem. Kara pieniężna stanowi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa bądź krzewu.

