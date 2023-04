Spis treści: 01 Czy warto sadzić tuje?

02 Minusy posiadania tui w ogrodzie

03 Cień i kleszcze. "Powoli się ich pozbywam"

Czy warto sadzić tuje?

Polacy pokochali krzewy tui. Chętnie sadzimy je w naszych ogrodach, gdyż rosną jako zimozielone drzewa i krzewy. Zasadzone w szpalerze w przeciągu kilku lat tworzą okazały żywopłot, z powodzeniem osłaniając podwórko lub ogród od natrętnych spojrzeń sąsiadów.

Po tuję sięgamy coraz częściej, ozdabiając nimi ogrody zarówno w formie żywopłotów, jak i pojedynczych drzewek dekoracyjnych. Przed ich zakupem oraz zasadzeniem warto jednak zastanowić się nad minusami posiadania ich w swoim ogrodzie. Ogrodnicy podkreślają, że żywotniki wymagają sporo pracy. To jednak dopiero początek.

Reklama

Zobacz również: Posadź przy siatce. "Mocarz" wśród krzewów i przyrost nawet 40 cm w niecały rok

Zdjęcie Chcąc uzyskać idealny kształt żywopłotu lub pojedynczego drzewka, należy odpowiednio je przycinać / 123RF/PICSEL

Minusy posiadania tui w ogrodzie

Chcąc uzyskać idealny kształt żywopłotu lub pojedynczego drzewka, należy odpowiednio je przycinać. Pojedyncze krzewy nie rosną co prawda tak szybko, dlatego obcina się je wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba i stają się zbyt duże lub wyglądają nieestetycznie. Co innego jednak, jeśli chodzi o tuje zasadzone w szpalerze. Te przycina się co najmniej dwa lub trzy razy w sezonie. To praca, która może nie spodobać się każdemu.

Zobacz również: W jakiej odległości sadzić tuje od płotu sąsiada? Już kilka centymetrów robi różnice

Ogrodnicy wskazują, że problemem może być również późniejsza pielęgnacja tui. Pożyteczne może okazać się bowiem czyszczenie żywotników. W przeciwnym razie brązowe gałązki mogą sypać się na trawnik lub kostkę, którą jest wyłożone podwórko.

Czyszczenie z uschniętych gałązek ważne jest również ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób grzybowych. Nie jest ono konieczne, ale sypiące się brązowe gałązki mogą być uciążliwe w późniejszym sprzątaniu ogródka lub podwórka.

Zdjęcie Pożyteczne może być między innymi czyszczenie żywotników / 123RF/PICSEL

Cień i kleszcze. "Powoli się ich pozbywam"

Internetowe fora pękają w szwach od zapytań o tuje. Internauci wśród minusów posiadania żywotników w ogrodach wymieniają cień, który tworzą zasadzone krzewy. Inni wskazują, że tuje są prawdziwymi ulubieńcami kleszczy.

Czy na tujach mogą być kleszcze? Rzeczywiście możemy spotkać je w wilgotnych i zacienionych obszarach, a żywotniki są takimi miejscami. Chcąc jednak odstraszyć kleszcze z ogrodu, warto zdecydować się na rośliny, które wypowiedzą im skuteczną wojnę.

Zobacz również: Posadź w ogrodzie i uwolnij się od kleszczy. Jakich roślin boją się te pasożyty?

"Wyjaławiają glebę", "Dobre na cmentarz, powoli się ich pozbywam", "Dużo pracy z nimi i zabierają przestrzeń" - wskazują internauci, pytani o minusy posiadania tui w ogrodzie. Niektórzy wspominają również o problemach w zimie, kiedy trzeba uważać, aby śnieg nie połamał gałązek rośliny.