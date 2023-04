Spis treści: 01 Jakie rośliny na żywopłot szybkorosnące?

02 Laurowiśnia: żywopłot. Jak wygląda?

03 Gdzie sadzić laurowiśnie?

04 Jak sadzić laurowiśnię na żywopłot?

05 Czy laurowiśnia szybko rośnie?

06 Co posadzić obok laurowiśni?

Jakie rośliny na żywopłot szybkorosnące?

Prawdziwym prym w temacie żywopłotu przez lata wiodły tuje. Ogrodnicy coraz częściej chcą jednak zmiany, decydując się niekiedy na rewolucję. Ogrodniczym hitem jest w ostatnim czasie laurowiśnia. Ta szybko rosnąca roślina pojawia się w naszych ogrodach coraz częściej.

Laurowiśnia: żywopłot. Jak wygląda?

Laurowiśnia jest zimozielonym, wieloletnim krzewem ogrodowym o rozłożystym pokroju oraz połyskujących liściach, przypominających swoim wyglądem liście wawrzynu. Czas jej kwitnienia przypada na maj, kiedy obsypuje się białymi kwiatami.

Laurowiśnia swoim wyglądem przypomina drzewko laurowe, zaś jej kwiatostany przywodzą na myśl kwiaty drzewek owocowych. Stąd też wzięła się jej nazwa.

Gdzie sadzić laurowiśnie?

Laurowiśnia idealnie nadaje się jako roślina na żywopłot. Jest jednak nieco kapryśna. Aby szybko i wysoko rosnąć potrzebuje żyznej, pełnej składników odżywczych gleby. Ta powinna być piaszczysto-gliniasta, porowata, bogata w wapń, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Laurowiśnia lubi miejsca zaciszne, osłonięte od wiatru, półcieniste, a nawet zacienione. Wiele jej odmian jest odpornych na mrozy. Nawet jeśli nieco przemarznie, nie zostanie uszkodzona na stałe. Na wiosnę odbije się z grubszych gałęzi, na nowo zachwycając zielenią liści.

Jak sadzić laurowiśnię na żywopłot?

Sadzenie laurowiśni należy rozpocząć późną jesienią lub wczesną wiosną. Ogrodnicy decydują się najczęściej na posadzenie laurowiśni w postaci solitera. Wówczas roślina bujnie się rozrasta i intensywnie kwitnie, świetnie sprawdzając się jako samodzielna ozdoba.

Coraz częściej laurowiśnia wykorzystywana jest również do tworzenia żywopłotów. Wówczas poszczególne rośliny należy zasadzić w odległości około 50 cm od siebie.

Czy laurowiśnia szybko rośnie?

Laurowiśnia rozrasta się wyjątkowo szybko i bujnie. Sadząc ją w ogrodzie warto więc pamiętać o tym, aby zarezerwować dla niej sporo miejsca. W idealnych dla siebie warunkach może przyrosnąć nawet od ok. 30 cm do ok. 60 cm rocznie. Niektóre z laurowiśni dorastają nawet do 4 m.

Co posadzić obok laurowiśni?

Laurowiśnia świetnie prezentuje się w towarzystwie paproci, funkii, barwinka, hortensji, azalii czy irgi. Jeśli zdecydujemy się zrezygnować z żywopłotu na rzecz posadzenia laurowiśni w wersji solo, należy pamiętać aby nie umieszczać jej zbyt blisko innych roślin. Źle znosi ona bowiem konkurencję o wodę i pokarm. Jest natomiast odporna na zanieczyszczenia powietrza, przez co świetnie nadaje się do miast.

