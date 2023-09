Będąc najemcą nieruchomości, z reguły powinniśmy czuć się komfortowo w mieszkaniu, za które płacimy. Jednak niedopowiedzenia między najemcą a wynajmującym bardzo często prowadzą do wielu spornych sytuacji.

Najczęściej jest to spowodowane brakiem pewnych zapisów w umowie najmu mieszkania lub niewiedzy którejś ze stron, jeśli taki zapis widnieje.

Czym różni się najemca od wynajmującego?

Przede wszystkim wyjaśnijmy, kim jest najemca i wynajmujący. Najemca to osoba wynajmująca od kogoś nieruchomość, zatem w momencie podpisania umowy staje się lokatorem danego mieszkania. Z kolei wynajmujący to najczęściej właściciel mieszkania, który na podstawie umowy użycza najemcy swojego mieszkania.

Zdjęcie Większość wynajmujących nie zakazuje sprowadzania gości do mieszkania przez najemcę / 123RF/PICSEL

Jakie są prawa i obowiązki najemcy?

Prawa i obowiązki najemcy spisane są w Ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynika z niej m.in., że: najemca ma prawo do godnego mieszkania, co oznacza, że wynajmowany lokal nie może zagrażać zdrowiu ani życiu najemcy. Ponadto najemca ma prawo domagać się od wynajmującego dokonywania niezbędnych napraw i remontów w mieszkaniu.

Najemca ma prawo do zarządzania mieszkaniem, a zatem może podpisywać umowy np. na internet i dokonywać zakupów sprzętu czy wyposażenia, które po okresie wynajmu ma prawo zabrać ze sobą.

Najemca ma prawo do informacji, o tym, że właściciel chce odwiedzić lokal. Właściciel nie może wchodzić do lokalu bez wcześniejszego uzgodnienia tego z najemcą.

Zdjęcie Sprawę zapraszania gości przez najemcę lepiej wcześniej wyjaśnić z wynajmującym / ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS / East News

Czy najemca może zapraszać gości do mieszkania?

Najkrótszą odpowiedzią na to pytanie jest - to zależy. A zależy, rzecz jasna, od ustaleń najemcy z wynajmującym, które powinny być zapisane w umowie. W większości przypadków wynajmujący nie zakazują zapraszania gości do mieszkania przez najemcę, ale zdarza się, że w jakimś stopniu regulują to stosownym zapisem w umowie.

Wówczas wynajmujący może zdefiniować, jak często i na jak długo najemca może zapraszać do siebie gości.

Zdjęcie Zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę, należy ją dokładnie przeczytać / 123RF/PICSEL

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy wynajmujemy pokój w danej nieruchomości i w mieszkaniu mieszka również inny najemca. Wówczas, jeśli w umowie brakuje wzmianki na temat ewentualnego zapraszania gości, odpowiednim zachowaniem będzie poinformowanie współlokatora o naszych zamiarach i zdefiniowaniu, ile osób i na jak długo pojawi się w mieszkaniu.

Jeśli umowa nie zawiera zapisów dotyczących zapraszania gości, przede wszystkim obie strony - najemca i wynajmujący - powinny kierować się zdrowym rozsądkiem i wyrozumiałością. Wówczas bez problemu powinniśmy osiągnąć porozumienie w tej drażliwej sprawie.

Pamiętajmy również, że zaproszeni goście nie powinni łamach regulaminu wspólnoty mieszkaniowej, jeśli takowy istnieje.