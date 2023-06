Czy możesz parkować pod posesją sąsiada? Sprawdź, zanim spotkają cię nieprzyjemności

Bycie kierowcą, zwłaszcza w dużych, polskich miastach jest dosyć uciążliwe – głównie ze względu na zbyt małą liczbę miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów. Posiadacze samochodów za wszelką cenę próbują znaleźć odrobinę terenu, gdzie mogliby zostawić swoje auto. Zdarza się również, że samochody parkowane są na prywatnej posesji, co prowadzi do wielu spornych sytuacji.

Zdjęcie Jeśli parkujemy przy prywatnej posesji, gdzie na ogrodzeniu jej właściciel umieścił tabliczkę "zakaz parkowania", ale nadal jest to droga publiczna, to wówczas taki zakaz nas nie obowiązuje / Piotr Kamionka / East News