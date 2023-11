Weź kawałek folii aluminiowej i włóż za kaloryfer. Sporo zaoszczędzisz

Zima inna niż wszystkie? Polarny wir może mocno zamieszać w pogodzie

Jak poprawnie i bezpiecznie podnosić kota? Zwierzak ci za to podziękuje

Ciecierzyca na obiad? Strzał w dziesiątkę dla twojego zdrowia

Ulga w przeziębieniu i drapiącym gardle. Aromatyczny napar z majeranku

Jak zmniejszyć koszty za ogrzewanie?

Nic nie wskazuje na to, aby w tym roku koszty za ogrzewanie zmalały. Wiele osób szuka więc rozwiązań, by podczas trwających mrozów uchronić się od wydawania fortuny na rachunki. Jakiś czas temu pisaliśmy już o tym, w jaki sposób obsługiwać kaloryfery, aby nie nabawić się ogromnych kosztów na ogrzewanie. Jednym z nich jest np. to, że wychodząc do pracy nie należy skręcać kaloryferów, bo po powrocie do wyziębionego domu czy mieszkania zajdzie konieczność ponownego nagrzania wnętrz, co generuje dodatkowe koszty.

Więcej przeczytasz tutaj: Polacy wciąż popełniają te błędy w sezonie grzewczym. Gigantyczne rachunki są nieuniknione

Reklama

Poza tym istnieje jeszcze jeden sprytny trik, o którym mało kto wie. Aby go zastosować potrzebne będą jedynie dwa przedmioty, które zapewne masz w domu. Oto co należy zrobić.

Zdjęcie Pamiętaj, że kaloryfery nie mogą być przysłonięte zasłonami przy meblami / 123RF/PICSEL

Włóż folię aluminiową za kaloryfer. Tak zmniejszysz rachunki za ogrzewanie

W domach czy mieszkaniach grzejniki zazwyczaj umieszczone są pod oknami, przez co ciepło, które wytwarzają może zbyt szybko się ulatniać. Istnieje jedno proste rozwiązanie, aby temu zapobiec. Potrzebna będzie jedynie folia aluminiowa oraz kawałek tektury odpowiadającej wielkości grzejnika.

Należy owinąć ją folią, a następnie umieścić tuż za kaloryferem. Błyszcząca strona musi być skierowana w kierunki grzejnika - w ten sposób konstrukcja zacznie odbijać ciepło i tym samym we wnętrzu będzie cieplej.

Zobacz też: W sezonie grzewczym Polacy nagminnie popełniają ten błąd. Pamiętaj przed wyjściem z domu

Jakie są jeszcze sposoby na zmniejszenie kosztów ogrzewania?

Wiele osób stosuje także inne patenty, które sprawiają, że dom czy mieszkanie są lepiej nagrzane. Należy m.in. dbać o to, aby kaloryfery nie były odsłonięte firankami, zasłonami, czy też meblami. Każdy kaloryfer powinien mieć także zamontowany termostat, który pomoże wyregulować temperaturę w domu i znacznie zmniejszyć wysokość rachunków.