Zanim włączysz grzejniki, odpowiednio przygotuj na ten moment swoje mieszkanie. Zabezpieczone nie będzie bowiem tracić ciepła, a co za tym idzie - ochraniać domowy budżet. Pierwszym krokiem, który warto wykonać wraz z nadejściem jesieni, to regulacja okien . Wystarczy kilka ruchów, aby zwiększyć docisk, a tym samym zmniejszyć ilość przepuszczanego powietrza i strat ciepła.

Warto także odpowiednio uszczelnić okna i drzwi , sprawdzając, czy zimne powietrze nie wpada przez nie nawet wtedy, gdy są zamknięte. Wymiana uszczelki nie jest droga, a może znacznie przyczynić się do zmniejszenia kwot na rachunkach. To jednak dopiero początek.

Kiedy grzejniki zabiorą się już do pracy, warto nauczyć się kilku istotnych nawyków. Jednym z nich jest systematyczne i intensywne, ale krótkotrwałe wietrzenie - tak, by nie marnować zbyt wiele ciepła. Pamiętać należy również o obniżaniu temperatury grzania na noc. Optymalna, a co za tym idzie poprawiająca komfort snu, wynosi wówczas od 17 do 19 st. C.