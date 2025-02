Zakręcasz grzejnik w domu? Możesz obciążać serce, płuca i stawy

Wiele się mówi na temat przegrzewania pomieszczeń zimą. Według ekspertów już powyżej 21 stopni Celsjusza dochodzi do nadmiernego wysuszania śluzówek dróg oddechowych, co sprzyja infekcjom. Zdaniem WHO optymalna temperatura zimą w domu to 18-21 stopni. Niestety wiele osób ze względów finansowych jest zmuszonych do coraz większych oszczędności i żyje w zbyt niskich temperaturach. Są to przede wszystkim seniorzy, którzy są szczególnie narażeni na negatywne konsekwencje marznięcia w swoich domach. Jak niskie temperatury wpływają na zdrowie?