Czym jest czerwona plamka w jajku?

Jajka są często nieodłącznym elementem naszej diety. Są źródłem białka, luteiny, lecytyny oraz witamin i minerałów. Teraz w okresie świątecznym pojawią się niemal w każdej lodówce, ponieważ stanowią ważny składnik wielu ciast.



Ostatnio pisaliśmy, czy należy usuwać białe skrętki w jajku. Dziś natomiast przyjrzyjmy się czerwonej plamce, która tak jak białe skrętki często jest brana jako znak, że jajko jest do wyrzucenia.



Jajka są źródłem białka, luteiny, lecytyny oraz witamin i minerałów

Wbrew pozorom czerwona plamka w jajku nie oznacza, że jest ono popsute. Wiele osób ją zupełnie ignoruje, inni próbują ją wyłowić, a jeszcze inni od razu wyrzucają jajko do kosza.



Ta czerwona plamka to nic innego jak skrzep krwi, który powstał w wyniku pęknięcia naczynia krwionośnego. Jego obecność nie sprawia, że jajko nie nadaje się do spożycia. Ponadto czerwona plamka w jajku nie wpływa na jego smak.

