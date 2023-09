Czym jest paragon kelnerski? Skarbówka apeluje, by zgłaszać oszustwa

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed paragonami kelnerskimi, które wydawane są zamiast paragonu fiskalnego. Jest to niezgodne z przepisami i może skończyć się dla kelnera poważnymi konsekwencjami. Skarbówka zachęca, by zgłaszać, gdy dojdzie do przewinienia.

Zdjęcie Wydanie paragonu kelnerskiego może skończyć się dla kelnera poważnymi konsekwencjami / 123RF/PICSEL