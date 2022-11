Spis treści: 01 Mysi śpiew, czyli odstraszanie ultradźwiękiem

02 Czym odstraszyć myszy? Odgłosami ich naturalnych wrogów

03 Jak pozbyć się myszy? Wypróbuj miętę

04 Lawenda nie tylko na mole

05 Domowe sposoby na myszy: Niezawodny ocet

06 Nawet niełowny kot lepszy jest niż żaden

07 Pies na myszy

08 Czym odstraszyć myszy? Folią aluminiową?!

Mysi śpiew, czyli odstraszanie ultradźwiękiem

Badania naukowe dowodzą, że...myszy śpiewają. Samce wabią swoimi pieśniami samice. Dlaczego nigdy tego nie słyszeliśmy? Ponieważ myszy śpiewają ultradźwiękami. Tę samą zasadę wykorzystuję elektroniczne odstraszacze. Tego typu repelenty emitują dźwięki, których my nie usłyszymy, natomiast dla gryzoni są one sygnałem zagrożenia. Do odstraszania myszy wykorzystywane są ultradźwięki wydawane przez gryzonie w sytuacji strachu, agresji czy agonii. Szkodnik słyszy taki dźwięk i odbiera go jako sygnał, że inny osobnik jest zagrożony, instynktownie będzie się więc starał uciec z miejsca, gdzie i jego życie może być w niebezpieczeństwie. Zatem odpowiedzią na pytanie: jak odstraszyć myszy, okazują się ultradźwięki.

Czym odstraszyć myszy? Odgłosami ich naturalnych wrogów

Nie tylko ultradźwięki są odpowiedzią na pytanie: czym odstraszyć myszy, również ciche odgłosy wydawane przez naturalnych wrogów naszych nieproszonych gości, mogą być skuteczne w wykurzeniu ich z domu, spiżarni czy komórki. Sprawdzają się tutaj dźwięki imitujące skradające się koty czy trzepot skrzydeł nietoperzy.

Niektórzy nie chcąc wydawać pieniędzy na elektroniczne odstraszacze, pobierają z internetu gotowe składanki dźwięków. Tę metodę można wypróbować, ale należy mieć świadomość, że głośniki telefonu komórkowego czy laptopa mogą zniekształcać dźwięk, przez co takie domowe sposoby na myszy bywają nieskuteczne.



Zdjęcie Myszy w domu to prawdziwa plaga

Jak pozbyć się myszy? Wypróbuj miętę

Czym odstraszyć myszy? Inną metodą jest zapach mięty. Gryzonie mają wyjątkowo wrażliwe powonienie i okazuje się, że olejki eteryczne zawarte w mięcie są dla nich wyjątkowo nieprzyjemne. Wystarczy zatem rozgnieść kilka liści ziela i ułożyć je w pobliżu, a najlepiej w samym gnieździe myszy. Teraz wystarczy tylko obserwować intruzów uciekających, gdzie pieprz rośnie.

Aby metoda była skuteczna, należy odnaleźć mysie gniazdo, jak je rozpoznać dowiesz się z artykułu: “ Po tym poznasz, że w domu zagnieździły się myszy ".

Zapach mięty z czasem będzie coraz słabszy, dlatego, aby ta domowa metoda na myszy była skuteczna, należy pamiętać o regularnym wymienianiu liści na świeże, by mieć pewność, że myszy zapomną na dobre drogę do naszego domu.



Lawenda nie tylko na mole

Domowe sposoby na myszy to nie tylko mięta. Innym zapachem, którego nie tolerują gryzonie, jest woń lawendy. Zatem jeśli chcemy pozbyć się myszy z domu, warto ustawić w nim bukiety z tymi kwiatami. Metoda będzie jeszcze skuteczniejsza, jeśli odnajdziemy mysie gniazdo i włożymy do niego pęczek lawendy.

Czym odstraszyć myszy jeśli nie dysponujemy tą rośliną? Możemy użyć tych samych środków, które wykorzystujemy do pozbywania się moli ubraniowych, czyli kupić lawendowe zawieszki czy woreczki z rośliną i rozłoży je w gniazdach.



Domowe sposoby na myszy: Niezawodny ocet

Jak pozbyć się myszy z domu, jeśli nie mamy na podorędziu ani mięty, ani lawendy? Okazuje się, że podobnie jak muszki owocówki i gołębie — gryzonie także nie znoszą zapachu octu. Można więc nasączyć kawałek tkaniny octem lub położyć w mysim gnieździe miseczkę z tym płynem. Należy pamiętać, że zapach octu szybko wietrzeje, dlatego dobrze będzie kilkakrotnie go wymienić.



Zdjęcie Czym odstraszyć myszy? Warto wypróbować ocet / 123RF/PICSEL

Nawet niełowny kot lepszy jest niż żaden

Jak odstraszyć myszy? Choć to może banał warto dodać, że skutecznym sposobem odstraszenia myszy jest obecność kota w domu. Nawet jeśli zwierzak jest raczej leniwy i nieskory do łowów, to już sama jego obecność: zapach kota wyczuwany przez myszy oraz cichy dźwięk jego łap mogą być wystarczającym powodem, dla którego mysz będzie wolała wybrać raczej stodołę sąsiada niż ryzykować śmierć w paszczy potwora.



Zdjęcie Zapach kota i dźwięk jego łap to najskuteczniejszy domowy sposób na myszy

Pies na myszy

O tym, że koty są naturalnym wrogiem myszy, wie każdy, ale czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że również psy mogą skutecznie polować na gryzonie? Wśród ras szczególnie dobrze radzących sobie z polowaniem na myszy wymieniane są: jamniki, niemieckie pinczery i terriery. Obecność psa, który będzie zagrożeniem dla życia intruzów, skutecznie odstraszy je od odwiedzin.

Czym odstraszyć myszy? Folią aluminiową?!

Podobno skutecznym domowym sposobem na odstraszenie myszy z domu jest także folia aluminiowa. Zastosowanie tej metody jest bardzo łatwe, wystarczy porozkładać kawałki foli aluminiowej w różnych częściach domu. Dlaczego to działa? Prawdopodobnie szeleszczący dźwięk, który wydaje folia, jeśli mysz na niej stanie, jest wyjątkowo nieprzyjemny dla gryzonia. Istnieją też teorie, że także kolor folii aluminiowej nie odpowiada małym intruzom.

