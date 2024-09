Skrzydłokwiat, skrzydłolist (Spathiphyllum Adans.) to rodzaj roślin zielnych z rodziny obrazkowatych, obejmujący 49 gatunków pochodzących z Ameryki Środkowej i Południowej, Azji Południowo - Wschodniej oraz z zachodniej Oceanii. Roślina ta cieszy się w Polsce ogromną popularnością, bo nie tylko pięknie wygląda, ale dodatkowo czyści i filtruje powietrze, pochłaniając niebezpieczne związki, także te wydzielane przez meble (szczególnie nowe) i wykładziny. Skrzydłokwiat pochłania również promieniowanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nawilża powietrze, a nawet unieszkodliwia zarodniki pleśni.

Skrzydłokwiat lubi wilgoć, ale należy uważać, by go nie przelać. Warto też regularnie zraszać mu listki albo nalewać wodę do spodeczka, na którym postawiona jest doniczka. Samą doniczkę należy umieścić w zacienionym miejscu, ponieważ roślina ta nie lubi bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi. Zimą należy podlewać ją raz w tygodniu, latem nieco częściej, bo nawet 3-4 razy tygodniowo. Raz do roku, w kwietniu, roślinę warto przesadzić.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu wiąże się nie tylko z zapewnieniem mu optymalnych warunków, regularnym podlewaniem i zraszaniem, ale także nawożeniem. Możemy zdecydować się na gotowe, kupne nawozy lub przygotować własną, domową mieszankę, która odżywi roślinę i sprawi, że wreszcie zakwitnie.

Woda ryżowa wzmocni skrzydłokwiat i inne rośliny 123RF/PICSEL

Domowy nawóz do skrzydłokwiatów. Będą kwitły jak szalone

By przygotować domowy nawóz do skrzydłokwiatów, wystarczy rozpuścić kostkę drożdży w wodzie i tak powstałą mieszankę wlać do doniczek. Przy regularnym stosowaniu szybko zauważymy pierwsze efekty - rośliny wypuszczą nowe, zielone, mocne liście i będą zdrowo rosły. Podobnie zadziała naturalny nawóz na bazie fusów z kawy. By go przygotować, wystarczy wymieszać jedną łyżeczkę fusów ze szklanką wody i powstałą mieszanką podlewać rośliny raz na dwa tygodnie.

Czym podlewać skrzydłokwiat by ładnie rósł?

Skrzydłokwiat należy podlewać regularnie, zawsze wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie. W okresie jesienno-zimowym podlewanie należy jednak ograniczyć. Do podlewania skrzydłokwiatu najlepiej wykorzystać miękką, przefiltrowaną lub przegotowaną i co ważne, odstaną wodę o temperaturze pokojowej. W sytuacji, gdy doprowadzimy do przesuszenia rośliny, powinniśmy podlewać ją stopniowo, niezbyt dużą ilością wody. Gdy podlejemy ją zbyt obficie, jej korzenie zaczną gnić od nadmiaru wody w podłożu.

