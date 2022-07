Opryskiwanie plonów pomidorów pozwolą nam zminimalizować ryzyko rozwinięcia się w roślinie chorób grzybowych, które z kolei mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia upraw. Jednym z największych zagrożeń dla pomidorów jest zaraza ziemniaczana, która najczęściej atakuje rośliny z rodziny psiankowatych. Zaraza ziemniaczana potrafi porazić wszystkie organy nadziemne pomidorów, ale również atakuje niedojrzałe owoce.

W walce z zarazą ziemniaczaną najlepiej sprawdzą się gotowe środki przeciwgrzybicze, dostępne w specjalistycznych sklepach. Mowa m.in. o roztworze siarczanu miedzi, który zyskał uznanie wśród ogrodników z uwagi na jego skuteczność. Jest jednak jeden minus tej metody - po spryskaniu miedź może gromadzić się w owocach.

Można postawić także na produkty ekologiczne i bezpieczne. W tym przypadku z pomocą przyjdą nam m.in. drożdże. Oprysk z drożdży pozwoli na pozbycie się szkodliwych mikroorganizmów, które mogą zniszczyć uprawę pomidorów. Jedną kostkę drożdży należy rozpuścić w 0,5 litra mleka trzyprocentowego, a następnie całość przelać do naczynia wypełnionego trzema litrami wody. Do takiej mikstury warto dodać pół kostki szarego mydła, co pozwoli na lepsze osadzenie się roztworu na liściach. Całość przelewamy do butelki z atomizerem, a roztwór rozpylamy na krzewach pomidorów.

Oprysk pomidorów najlepiej przeprowadzać w ciepły i suchy wieczór, mniej więcej raz na dwa tygodnie.

Innym rozwiązaniem, profilaktycznie chroniącym pomidory przed chorobami jest zrobienie oprysku z czosnku. Wykazuje on działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, a w dodatku z uwagi na silną i charakterystyczną woń odstrasza mszyce i gąsienice motyli.

Do przygotowania oprysku z czosnku potrzebujemy 200 gramów czosnku, który należy zetrzeć na tarce i umieścić w naczyniu z wodą. Po 24 godzinach wodę z czosnkiem gotujemy przez 20 minut, a po tym czasie przestudzony wywar przecedzamy przez sitko. Całość przelewamy do butelki z funkcją spryskiwania. Oprysk z czosnku możemy stosować raz w tygodniu.