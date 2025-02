Czym różni się kawa zbożowa od kawy naturalnej?

Kawa zbożowa to napój wytwarzany z naturalnych składników: z prażonych ziaren zbóż (najczęściej to jęczmień i żyto) oraz korzenia cykorii. Jej historia sięga czasów, gdy tradycyjna kawa była trudno dostępna i droga, a ludzie poszukiwali bardziej przystępnych alternatyw. Dziś kawa zbożowa powraca w nowej odsłonie, z roku na rok zyskując na popularności dzięki naturalnemu, prostemu składowi, łagodnemu smakowi i właściwościom zdrowotnym. Najbardziej rozpoznawalna kawa zbożowa w Polsce? Inka Klasyczna w czerwonym opakowaniu. I nie bez powodu - jej subtelny aromat i kremowa pianka sprawiają, że to napój dla całej rodziny. Co ważne, bez dodatku cukru i bez kofeiny, co czyni ją odpowiednią nawet dla dzieci i kobiet w ciąży.