Czym zastąpić bułkę tartą?

Czasami zdarza się tak, że planując listę zakupów, zapomnimy o bułce tartej. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą jej zamienniki. Dzięki nim panierka może okazać się smaczniejsza, a nawet bardziej wartościowa.



Tradycyjnie przygotowana panierka to mąka, jajko i bułka tarta. Wbrew pozorom da się przygotować np. kotlety schabowe bez tego ostatniego składnika.



Dzięki tym zamiennikom panierka dalej będzie chrupiąca i do tego mniej kaloryczna. Zamiast bułki tartej śmiało można użyć sezamu lub płatków kukurydzianych. Te ostatnie wystarczy tylko rozdrobnić.



Zdrowszą opcją będą również płatki owsiane. Wymagają one jednak dokładnego zmielenia, by przypominały bułkę tartą. Płatki owsiane w roli panierki nie pochłoną dużej ilości tłuszczu wykorzystanego do smażenia, a poza tym są źródłem wielu cennych składników odżywczych.



Zamiast po bułkę tartą można również sięgnąć po płatki migdałów lub ser parmezan. Dzięki tym zamiennikom tradycyjny obiad zdecydowanie nabierze wyrazistszego smaku. Ponadto sprawdzi się również siemię lniane lub otręby.



