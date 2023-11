Spis treści: 01 Jak wyczyścić patelnię z zewnątrz? Nie zwlekaj

02 Czyszczenie spalenizny sodą oczyszczoną

03 Środek do zadań specjalnych

Jak wyczyścić patelnię z zewnątrz? Nie zwlekaj

Skąd biorą się zabrudzenia na zewnątrz patelni? Może być to wynik nieuwagi kucharza lub ustawienia jej na zabrudzonym palniku. Resztki jedzenia i tłuszczu łatwo wydostają się poza wewnętrzną powłokę, a pod wpływem wysokiej temperatury ekspresowo przywierają do naczynia. Ponowne umieszczenie jej na kuchence sprawia, że brud staje się coraz bardziej uporczywy, a kuchnię wypełnia duszący zapach.

Jak wyczyścić patelnię od spodu? Gdy tylko ostygnie, umyj ją ciepłą wodą i płynem do naczyń. To najprostsza metoda zapobiegania narastaniu grubej warstwy brudu, tłuszczu i spalenizny. Nie zawsze jednak okazuje się wystarczająca. Sięgnij po domowe sposoby na wyczyszczenie patelni, by znów wyglądała jak nowa.

Reklama

Zdjęcie Wpadka podczas gotowania może się zdarzyć każdemu. Sprawdź, jak doczyścić spaleniznę / 123RF/PICSEL

Zobacz: Najgorsze zabrudzenia znikają błyskawicznie. Przygotuj miksturę do czyszczenia kuchenki

Czyszczenie spalenizny sodą oczyszczoną

Czym umyć patelnię, by pozbyć się spalenizny, ale jednocześnie nie używać mocnych, drażniących detergentów? Skuteczny środek masz zapewne w kuchennej szafce. Oto kolejne zastosowanie sody do czyszczenia.

Zasadowy odczyn sprawia, że produkt pozostaje bezlitosny dla uporczywego brudu. Jak wyczyścić patelnię sodą? Domowy sposób obejmuje zrobienie z niej pasty. Wystarczy, że wymieszasz ją z wodą w takich proporcjach, aby powstała gęsta papka. Nałóż ją na osmolony spód patelni i zostaw na kilka godzin.

Po upływie tego czasu zetrzyj kuchenną gąbką, a na koniec umyj naczynie wodą z płynem. Od razu zauważysz, że spód patelni jest czysty.

Środek do zadań specjalnych

Patelnia jest bardzo brudna i widać na niej ślady wielokrotnego przypalenia? Działanie sody oczyszczonej na brud można w prosty sposób wzmocnić. W podanym przepisie na pastę uwzględnij dodatek soli kuchennej. Specyfik zyska właściwości szorujące.

Jeśli jednak obawiasz się porysowania spodu patelni, działaj inaczej. Domowy sposób czyszczenia patelni od spodu uzupełnij o wodę utlenioną. ¼ płynu połącz z sześcioma łyżeczkami sody. Powstałą pastą równomiernie pokryj całą powierzchnię i zostaw na 15-20 minut. Z zadowoleniem stwierdzisz, że brud bez trudu się odkleja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najszybszy sposób na wyczyszczenie przypalonego garnka Interia DIY

Polecamy:

Weź kawałek folii aluminiowej i włóż za kaloryfer. Sporo zaoszczędzisz

Koniec z pleśnią koło okien i na ścianach. Mam na to tani sposób bez żrących środków chemicznych