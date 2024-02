Spis treści: 01 Jak się robi kaszankę?

02 Czy kaszanka jest zdrowa? Przysmak do walki z anemią

03 Właściwości kaszy nie można pominąć

04 Czy kaszanka jest kaloryczna?

05 Kaszanka — przeciwwskazania

Jak się robi kaszankę?

Jedzenie kaszanki wzbudza pewne kontrowersje. Część smakoszów zajada się nią z nieskrywaną przyjemnością, część na sam dźwięk nazwy czuje ogromną niechęć. Tego typu reakcje wynikają ze składu potrawy. Czym jest kaszanka? Z czego się składa?

Jak sama nazwa wskazuje, bazą jest kasza — jęczmienna lub gryczana. Do tego dochodzą podroby, najczęściej w składzie kaszanki pojawiają się skrawki skóry wieprzowej oraz wątróbka. Taki zestaw łączony jest z przyprawami, wśród których dominują pieprz, majeranek i ziele angielskie. Co jeszcze dodaje się do kaszanki? Dopiero po wymieszaniu tych składników dorzuca się ugotowaną wcześniej krew wieprzową. Masę przekłada się do oczyszczonego jelita. Całość należy poddać obróbce termicznej, a końcowym etapem jest schłodzenie.

Czy kaszanka jest zdrowa? Przysmak do walki z anemią

Gdy mowa o właściwościach zdrowotnych kaszanki, na pierwszy plan wysuwa się jej reputacja produktu bogatego w żelazo. Ludzki organizm nie jest w stanie wytwarzać go samodzielnie, więc konieczne jest przyswajanie pierwiastka w postaci pokarmów.

Kaszanka jest źródłem dobrze przyswajalnego żelaza hemowego. Stanowi niezbędny element produkcji czerwonych krwinek, zapobiega niedokrwistości oraz anemii. Trzeba mieć na uwadze, że nie są to jego jedyne funkcje.

Ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, chroniącego przed infekcjami.

Bierze udział w transporcie tlenu do wszystkich organów i mięśni.

Nie pozostaje bez znaczenia dla układu nerwowego, wspierając funkcje intelektualne — w tym zdolność koncentracji i zapamiętywania.

Stanowi wsparcie dla wątroby, usprawniając usuwanie toksyn.

Choć nie mówi się o roli żelaza w tym kontekście zbyt często, jest składnikiem, który hamuje przedwczesne starzenie się skóry.

Pod kątem wysokiej zawartości żelaza, kaszanka jest uznawana za superfood w swojskim wydaniu.

Zdjęcie Kaszanka zapiekana z jabłkiem (FOT.Marcin Szymanski/East News) / East News

Właściwości kaszy nie można pominąć

Jest ważnym składnikiem kaszanki, nie tylko ze względu na nadawanie jej pożądanej konsystencji. Kasza, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z jęczmienną, czy gryczaną, stanowi skarbnicę witamin z grupy B, magnezu, cynku i potasu.

Jedzenie kaszanki będzie miało więc pozytywny wpływ na układ nerwowy, odporność oraz procesy metaboliczne. Trzeba wziąć pod uwagę również zawartość błonnika, który ma dobroczynne działanie na jelita, syci i reguluje rytm wypróżnień.

Czy kaszanka jest kaloryczna?

Mimo wielu zalet kaszanka pozostaje produktem kalorycznym o wysokiej zawartości tłuszczu. Ile kalorii ma kaszanka? Wiele zależy od jej przygotowania (w każdym regionie bywa robiona nieco inaczej), a także od sposobu jej obróbki. Szacuje się, że w kawałku o wadze 100 g może znajdować się od 230 do nawet 380 kcal. Lepiej traktować ją jako okazjonalny przysmak niż element jadłospisu goszczący na talerzu kilka razy w tygodniu. Zaleca się jeść ja nie częściej niż trzy-cztery razy w miesiącu.

Kaszanka — przeciwwskazania

Łatwo się domyślić, że spożywanie kaszanki jest odradzane osobom z nadwagą i otyłością. Nie będzie dobrą propozycją podczas odchudzania. Kiedy jeszcze pojawiają się przeciwwskazania?

Potrawy unikać należy przy podwyższonym poziomie cholesterolu . Hipercholesterolemia, czyli przewlekłe zaburzenie gospodarki lipidowej, również jest sytuacją, w której kaszanka może zaszkodzić.

. Hipercholesterolemia, czyli przewlekłe zaburzenie gospodarki lipidowej, również jest sytuacją, w której kaszanka może zaszkodzić. Z degustacji powinny zrezygnować osoby zmagające się z nadciśnieniem i chorobami serca.

Kaszanki nie należy jeść przy zdiagnozowanej dnie moczanowej. Danie zawiera dużą ilość puryn, które doprowadzają do nadmiernego gromadzenia się kwasu moczowego w stawach. Z czasem może dojść do rozwinięcia stanów zapalnych, artretyzmu i podagry.

