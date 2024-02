Spis treści: 01 Pierzga pszczela - czym jest i jak powstaje?

02 Jakie właściwości ma pierzga. To więcej niż witaminy i minerały

03 Dlaczego warto ją spożywać? Oto jaki wpływ ma na nasze zdrowie

04 Jak spożywać pierzgę pszczelą? Wystarczy jedna łyżeczka dziennie

Pierzga pszczela - czym jest i jak powstaje?

Pierzga to mieszanina pyłków kwiatowych, nektaru, enzymów pszczelich, a także miodu. Powstaje ona poprzez zbieranie pyłku kwiatowego przez pszczoły zbieraczki, które następnie mieszają go ze śliną i nektarem. Taką mieszankę w postaci tzw. obnóży transportują do ula, a następnie składają w komórkach plastra.



Tam, młode pszczoły wzbogacają ją miodem i ubijają, po to, by następnie zasklepić plaster woskiem i miodem. Dzięki temu w środku dochodzi do fermentacji beztlenowej, w wyniku której powstaje kwas L-mlekowy.



Tak przygotowana substancja stanowi źródło pożywienia dla pszczół, a także jest ważnym składnikiem do produkcji mleczka pszczelego. Pierzga jest nie tylko niezbędna dla pszczół, ale również korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Z tego powodu pierzga wykorzystywana jest w medycynie naturalnej jako substancja lecznicza.

Zdjęcie Pierzga pszczela jest formowana przez pszczoły i jest pokarmem zastępczym owadów / 123RF/PICSEL

Jakie właściwości ma pierzga. To więcej niż witaminy i minerały

Pierzga zawiera m.in. aminokwasy, przeciwutleniacze, mikro- i makroelementy, oraz fitosterole. Co istotne, jest także bogatym źródłem kwasów omega-3 i omega-6, które wykazują działanie przeciwzapalne i kardioprotekcyjne. Zawiera również wiele witamin w tym: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E oraz PP.



W 100 g pyłku znajdziemy aż 13 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki zawartości fosfolipidów i fitosteroli pierzga doskonale wspiera gospodarkę lipidową organizmu. Oprócz tego w jej składzie znajdziemy składniki mineralne takie jak potas, fosfor, wapń, magnez, sód, żelazo oraz cynk.

Dlaczego warto ją spożywać? Oto jaki wpływ ma na nasze zdrowie

Istnieje wiele powodów, dla których warto spożywać pierzgę. Dzięki bogactwu dobroczynnych substancji wykazuje właściwości lecznicze. Z tego powodu niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia zaklasyfikowało ją do substancji leczniczych.



Jak sugerują badania, pierzga wykazuje działanie podobne do leków przeciwzapalnych. Spożywanie jej łagodzi stany zapalne wątroby, a także zmniejsza obrzęki. Z tego powodu jest nieoceniona w walce ze schorzeniami wątroby, a także przyczynia się do szybszej regeneracji tego organu.



Poza tym:

Wzmacnia układ odpornościowy - dzięki obecności witamin i minerałów, wspiera odporność organizmu i pomaga w zwalczaniu infekcji i chorób. Poprawia wydolność fizyczną - regularne spożywanie pierzgi może przyczynić się do zwiększenia wytrzymałości fizycznej, co przynosi szczególne korzyści dla osób aktywnych fizycznie oraz sportowców. Poprawia kondycję skóry i włosów - dzięki zawartości witamin i minerałów, może przyczynić się do poprawy kondycji skóry i włosów. Regularne spożywanie przełoży się na zdrowszy wygląd skóry. Wspomaga trawienie - enzymy w niej obecne poprawiają funkcjonowanie układu pokarmowego. Wzmacnia układ nerwowy - poprawia pamięć, koncentrację, zmniejsza nerwowość i rozdrażnienie. Odtruwa organizm - poprzez eliminowanie szkodliwego działania czynników chemicznych na organizm.

W Polsce, mimo bogatych korzyści, pierzga wciąż nie jest wystarczająco doceniana. Niemniej jednak zwiększająca się świadomość zdrowego odżywiania i naturalnych metod wspierania zdrowia może sprawić, że stanie się ona bardziej popularna wśród konsumentów. Dzięki licznym korzyściom zdrowotnym warto rozważyć włączenie jej do codziennej diety, aby cieszyć się zdrowiem jelit, wątroby i całego organizmu.

Zdjęcie Pyłek / East News / East News

Jak spożywać pierzgę pszczelą? Wystarczy jedna łyżeczka dziennie

Dla najlepszych efektów pierzgę warto spożywać w ilości 1-2 łyżeczki dziennie. Możemy przygotować z niej smaczny napój na bazie wody. Wystarczy, że wymieszamy ziarenka z ciepłą, ale nie gorącą wodą, a następnie zaczekamy, aż się rozpuszczą. Może to zając nawet 2 godziny, dlatego taki napój warto przygotować z wyprzedzeniem.

Najlepszą porą na picie tej mikstury jest poranek, a najlepsze efekty uzyskamy, pijąc ją na czczo.