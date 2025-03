Odczuwanie głodu w regularnych odstępach czasu jest zjawiskiem nie tylko naturalnym, ale wręcz pożądanym. To znak, że metabolizm działa poprawnie. Świadczy to również o prawidłowym funkcjonowaniu leptyny i greliny, hormonów regulujących odczuwanie sytości i głodu. To właśnie one przekazują mózgowi informacje na temat odżywiania całego ciała.