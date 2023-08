Spis treści: 01 Kot śpi na plecach, gdy czuje się bezpiecznie

02 Kot śpi na plecach dla wygody

03 Kot śpi na plecach, żeby być gotowym

04 Kot śpi na plecach, żeby wyregulować temperaturę

05 Kot śpi na plecach z przyzwyczajenia

06 Kot śpi na plecach, gdy go coś boli

Kot śpi na plecach, gdy czuje się bezpiecznie

Kiedy kot śpi na plecach, odsłaniając brzuch, może to oznaczać, że ci ufa. Stworzyłeś dla swojego pupila przestrzeń, w której czuje się bezpiecznie. Nie musi się obawiać o atak innych zwierząt i zakłócenie spokoju.

Kot śpiący na plecach czuje się też bezpiecznie w towarzystwie swojego właściciela. Ufa mu i wie, że jeśli odsłoni brzuch, to nie będzie po nim dotykany. Większość kotów tego nie lubi, dlatego lepiej tego zaufania nie zawieść.

Kot śpi na plecach dla wygody

Kot śpiący na plecach to nie zawsze wielkie i skomplikowane znaczenie. Zwierzak może tak odpoczywać po prostu dla wygody. Pozycja pozwala na całkowite odprężenie i rozluźnienie mięśni. Dodatkowo tak ułożony pupil może łatwiej oddychać.

Zdjęcie Często koty śpią na plecach, bo jest im tak po prostu wygodnie / 123RF/PICSEL

Kot śpi na plecach, żeby być gotowym

Na co gotowy jest kot, śpiąc na plecach? Na atak innego kot. Tym samym oznacza to, że zwierzę jest nieufne, jednak nie względem właściciela, a właśnie innych zwierząt domowych. Pupil w ten sposób nie pokazuje innym uległości, a to, że jest gotowy odpowiedzieć na napaść. Ten powód spania kota na plecach poznamy po wyciągniętych pazurach i pokazanych zębach.

Kot śpi na plecach, żeby wyregulować temperaturę

Kiedy kot śpi na plecach, ma nie tylko odkryty brzuch, ale i łapki. Przez poduszeczki znajdujące się na nich ucieka ciepło. Dzięki temu, gdy zwierzakowi jest gorąco, może z łatwością się ochłodzić. Tej pozycji snu będzie używać szczególnie gdy kładzie się spać na słońcu lub podczas upalnych dni.

Kot śpi na plecach z przyzwyczajenia

Małe koty chcąc zwrócić uwagę swojej mamy, kładą się brzuchem do góry. Dlatego to może być przyczyną tego, dlaczego twój kot śpi na plecach. Przyzwyczaił się tak także ze względu na to, że w tej pozycji mogło odbywać się karmienie.

Kot śpi na plecach, gdy go coś boli

Gdy kot śpi na plecach, może się całkowicie odprężyć. Relaksują się łapy zwierzęcia, a także kręgosłup. Dzięki temu, jeśli pupil ma problemy ze zdrowiem spowodowane m.in. starością, to będzie wybierał właśnie tę pozycję.

Zdjęcie Spanie na plecach pomaga kotu uśmierzyć ból / 123RF/PICSEL

Dodatkowo spanie na plecach może pomóc kotu uśmierzyć ból głowy. W takim ułożeniu swobodniej przepływa krew do głowy, poprawiając samopoczucie. Położenie też pozytywnie wpływa na procesy trawienne, więc kot może się tak układać, gdy zmaga się z problemami żołądkowymi.

