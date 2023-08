Od czego zależy długość życia kota?

Życie i styl Twój kot ciągle domaga się jedzenia? To może być poważna choroba Wiedza o życiu, zdrowiu i osobowości kotów rośnie z roku na rok. Coraz więcej wiemy o tych fascynujących i tajemniczych zwierzętach i dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić im lepsze warunki do życia - to wszystko sprawia, że długość życia kota domowego znacznie się wydłużyła.

Dzisiejszy kot jest nie tylko lepiej karmiony, ale może liczyć także na odpowiednią opiekę weterynaryjną, regularne odrobaczenie, kastrację i szczepienia. Przeciętny kot domowy żyje już nawet 14 – 17 lat!

Koty żyjące na wolności żyją oczywiście zdecydowanie krócej niż te, którymi opiekujemy się we własnych domach. Częściej zapadają one na choroby, nie mogą liczyć na opiekę weterynaryjną lub giną tragicznie np. pod kołami samochodów. Grożą im także ataki innych, większych zwierząt, trutki na szczury lub kontakt z toksycznymi środkami do ochrony roślin.

Reklama

Zdjęcie Kot domowy żyje nawet 17 lat / 123RF/PICSEL

Koty żyjące w domach rzadko się stresują, nie cierpią z powodu zimna, braku dostępu do wody, nie muszą martwić się o przeżycie. Grozi im za to inna, niebezpieczna przypadłość, a mianowicie otyłość. Nadmiar jedzenia, kastracja i brak ruchu sprawiają, że takie koty częściej tyją, co w efekcie prowadzi do kolejnych schorzeń, zagrażających ich życiu. Jeśli jednak zadbamy o właściwą dietę i wystarczającą ilość aktywności fizycznej, możemy być pewni, że nasz pupil dożyje szczęśliwej, długiej starości.

Czytaj także: Rok ludzki to ile lat kocich? Sprawdź, jak obliczyć wiek mruczka

Jak długo może żyć kot? Rekordzistka zaskoczyła wszystkich

Nie jest tajemnicą, że najdłużej żyjące koty to koty dachowe - żyją one zdecydowanie dłużej niż ich rasowi kuzyni. Wynika to oczywiście ze zdrowej mieszanki genów i unikania chowu wsobnego. Domowe dachowce żyją średnio kilkanaście lat choć nie brakuje tych, które w zdrowiu dożywają nawet dwóch dekad. Rasowe koty, dobrze karmione i otoczone opieką weterynaryjną żyją od dziesięciu do dwudziestu lat:

Kot abisyński żyje od 9 do 15 lat

Kot bengalski żyje od 9 do 15 lat

Brytyjski kot krótkowłosy żyje nawet 15-20

Maine coon żyje 15 lat

Kot perski żyje 12-15 lat

Kot sfinks żyje 13 – 15 lat.

Zdjęcie Koty bengalskie żyją krócej niż dachowce

Liczby te są oczywiście tylko orientacyjne - jeden z najdłużej żyjących kotów, kotka rasy sfinks żyła 34 lata. Rekordzistką była jednak jej współlokatorka - Creme Puff z Teksasu, która odeszła w wieku 38 lat! Najstarsza kotka w historii urodziła się więc 3 sierpnia 1967 roku.

Zobacz również: Ja widzą koty? Świat ich oczami wygląda inaczej

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fajka pokoju”: Dzieci się zamartwiają Polsat Cafe