Załatwianie potrzeb fizjologicznych do kuwety, jest jedną z pierwszych czynności, których uczą się domowe koty. Większość z nich nie ma z tym problemu - zakopywanie odchodów i moczu w miękkim podłożu jest zgodne z naturą tych wrażliwych na punkcie higieny zwierząt.

Zdarza się jednak, że nawet dorosły, latami załatwiający się do kuwety kot, nagle zaczyna wypróżniać się poza swoją "łazienką". Jak należy interpretować to zachowanie i co jest jego przyczyną? Oto krótkie wyjaśnienie.

Stres, a może choroba? Dlaczego kot sika na łóżko

Pierwszym możliwym uzasadnieniem jest stres. Przeciągająca się nieobecność właściciela, przeprowadzka, obecność nowego lokatora czy zwierzaka w domu, remont, sąsiedzkie hałasy - to tylko kilka powodów, które mogą wywołać u kotów emocjonalny dyskomfort. Kot sikając na łóżko próbuje zwrócić na siebie uwagę. Powiedzieć: "Hej, źle się czuję. Zainteresuj się mną".

Zdarza się również, że kot obsikuje miejsca lub przedmioty związane z konkretnym domownikiem. Zachowanie to zwykle łączy się ze stresem, jaki mruczek odczuwa z powodu danej osoby. Jeśli jesteś dla zwierzaka surowy lub zachowujesz się w sposób, uznawany przez kota za nieprzewidywalny nie dziw się, gdy któregoś dnia twoje rzeczy będą mokre od moczu. Przy czym warto wiedzieć, że kot zachowując się w ten sposób nie ma na celu ukarania czy zdenerwowania człowieka. Chodzi jedynie o pozostawienie zapachu w miejscach/na przedmiotach kojarzących się z niebezpieczeństwem.

Drugą przyczyną sikania poza kuwetą, mogą być problemy zdrowotne, zwłaszcza te związane z nerkami. Przypadłość ta występuje często wśród domowych, kastrowanych kotów. W takim wypadku warto skonsultować się z weterynarzem. Specjalista przebada zwierzaka, m.in. pobierając mu krew i wykonując USG. W razie potrzeby zaleci odpowiednią terapię.