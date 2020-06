Dlaczego warto jeść młodą kapustę?

Młoda kapusta jest szczególnie bogata w olejki gorczyczne. Zawierają one wzmacniającą odporność i działającą przeciwzapalnie siarkę.

Zdjęcie Potrawy przygotowane z młodej kapusty są też znacznie lżejsze /123RF/PICSEL

Ma także dużo błonnika, wit. C i bioflawonoidów wzmacniających naczynia krwionośne. Jest ich najwięcej w głąbie, a w młodej kapuście jest on mały, chrupki i tak smaczny (nawet na surowo!), że grzechem byłoby go wycinać. Kapusta ma też dużo żelaza i kwasu foliowego, przeciwdziałających anemii. Jest ich najwięcej w zewnętrznych liściach, a u młodej kapusty są one bardzo delikatne.

Potrawy przygotowane z młodej kapusty są też znacznie lżejsze i mniej wzdymają niż ze starszej. Tak naprawdę kapusta staje się ciężkostrawna dopiero gdy dodamy do niej boczek, kiełbasę czy tłuste mięso. Warto się dowiedzieć, jak przyrządzić młodą kapustę, by była smaczna, a zachowała swoje prozdrowotne właściwości.