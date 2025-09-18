Zimą krzew obsypuje się różowymi kwiatami. Hit do ogrodu
Posadź w ogrodzie jesienią, a zimą zachwyci różowymi kwiatami. Loropetalum chińskie to nadal mało znana roślina w Polsce. A szkoda, bo nie dość, że przełamuje zimowy pejzaż kolorami, to jeszcze jest prosta w uprawie. I odporna na panujące u nas o wspomnianej porze roku warunki.
W skrócie
- Loropetalum chińskie to zimozielony krzew, który zimą zachwyci różowymi kwiatami.
- Roślina jest prosta w uprawie, odporna na mróz. Wymaga słonecznego stanowiska i żyznej, przepuszczalnej gleby.
- Krzew zaczyna kwitnąć późną zimą, a jego kwiaty wydzielają subtelny zapach.
Zimozielony krzew, który pochodzi z Chin i Japonii, jest prawdziwą ozdobą przez cały rok. Loropetalum chińskie to idealny wybór do ogrodu zwłaszcza na zimę, ponieważ o tej porze roku obsypuje się różowo-fioletowymi kwiatami, które zachwycają intensywnym kolorem. Najlepszym czasem na jego sadzenie jest jesień, ponieważ roślina będzie miała czas, by przygotować się do kwitnienia.
Spis treści:
Loropetalum chińskie idealne na zimę. Jakie ma wymagania?
Jakie wymagania ma loropetalum chińskie? Wbrew pozorom pielęgnacja wcale nie należy do skomplikowanych. Roślinie wystarczy zapewnić słoneczne stanowisko (dobrze poradzi sobie również w półcieniu), jak i przepuszczalną, żyzną glebę o obojętnym lub lekko kwaśnym pH. Jeśli zapewnimy roślinie odpowiednie warunki, wydłużymy okres kwitnienia, a liście zachowają zdrowy wygląd przez cały sezon.
Loropetalum chińskie jest nadal mało popularne w Polsce. Pochodzi z Azji Wschodniej, gdzie w warunkach naturalnych może dorastać nawet do trzech metrów wysokości. W naszych warunkach klimatycznych jest w stanie osiągnąć nieco skromniejszy wynik, który wynosi ok. 1,5 m. Krzew jest rozłożysty, a jego cechą charakterystyczną są niewielkie listki w kolorze intensywnej zieleni. Mogą mieć bordowe przebarwienia.
Kwiaty, które zimą kradną show w ogrodzie
Jednak to kwiaty w kolorze różowo-fioletowym skradają całe show. Mają wąskie, frędzelkowate płatki i wydzielają subtelny, słodkawy zapach. Dzięki temu loropetalum chińskie stanowi wyrazisty akcent w całym ogrodzie.
Ze względu na to, że roślina kwitnie późną zimą, najlepiej posadzić ją w ogrodzie jesienią. Krzew można też sadzić w pojemnikach na balkonie i tarasie. Loropetalum chińskie jest w stanie wytrzymać duże spadki temperatur.
Krzew sprawdzi się jako ozdoba zarówno w pojedynkę, jak i w większej grupie. Będzie się też idealnie komponował z krzewami iglastymi i liściastymi z ozdobnymi liśćmi (zarówno rośliny zimozielone, jak i sezonowe).
Jak dbać o krzew? Roślina nie przepada za suszą, dlatego należy ją regularnie podlewać (w zależności od temperatury). Starsze krzewy potrzebują nawadniania nawet do dwóch razy w tygodniu.
Jak długo kwitnie loropetalum chińskie? Kluczowe czynniki
Loropetalum chińskie w Polsce zaczyna kwitnąć późną zimą, a czasami nawet wraz z końcem lutego. Kwiaty utrzymują się przez kilka tygodni, a czasami są w stanie wytrwać nawet do wczesnej wiosny. Wpływ na to ma nasłonecznienie, odmiana i warunki pogodowe.
Jeśli zima jest łagodna i słoneczna, kwiaty mogą obsypać krzew wcześniej i długo zachowywać intensywny kolor. Roślina ma zielone liście przez cały rok, dlatego można ją uznać za idealną dekorację ogrodu.