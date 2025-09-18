W skrócie Loropetalum chińskie to zimozielony krzew, który zimą zachwyci różowymi kwiatami.

Roślina jest prosta w uprawie, odporna na mróz. Wymaga słonecznego stanowiska i żyznej, przepuszczalnej gleby.

Krzew zaczyna kwitnąć późną zimą, a jego kwiaty wydzielają subtelny zapach.

Zimozielony krzew, który pochodzi z Chin i Japonii, jest prawdziwą ozdobą przez cały rok. Loropetalum chińskie to idealny wybór do ogrodu zwłaszcza na zimę, ponieważ o tej porze roku obsypuje się różowo-fioletowymi kwiatami, które zachwycają intensywnym kolorem. Najlepszym czasem na jego sadzenie jest jesień, ponieważ roślina będzie miała czas, by przygotować się do kwitnienia.

Loropetalum chińskie idealne na zimę. Jakie ma wymagania?

Jakie wymagania ma loropetalum chińskie? Wbrew pozorom pielęgnacja wcale nie należy do skomplikowanych. Roślinie wystarczy zapewnić słoneczne stanowisko (dobrze poradzi sobie również w półcieniu), jak i przepuszczalną, żyzną glebę o obojętnym lub lekko kwaśnym pH. Jeśli zapewnimy roślinie odpowiednie warunki, wydłużymy okres kwitnienia, a liście zachowają zdrowy wygląd przez cały sezon.

Loropetalum chińskie jest nadal mało popularne w Polsce. Pochodzi z Azji Wschodniej, gdzie w warunkach naturalnych może dorastać nawet do trzech metrów wysokości. W naszych warunkach klimatycznych jest w stanie osiągnąć nieco skromniejszy wynik, który wynosi ok. 1,5 m. Krzew jest rozłożysty, a jego cechą charakterystyczną są niewielkie listki w kolorze intensywnej zieleni. Mogą mieć bordowe przebarwienia.

Loropetalum chińskie zachwyca niecodziennym wyglądem 123RF/PICSEL

Kwiaty, które zimą kradną show w ogrodzie

Jednak to kwiaty w kolorze różowo-fioletowym skradają całe show. Mają wąskie, frędzelkowate płatki i wydzielają subtelny, słodkawy zapach. Dzięki temu loropetalum chińskie stanowi wyrazisty akcent w całym ogrodzie.

Ze względu na to, że roślina kwitnie późną zimą, najlepiej posadzić ją w ogrodzie jesienią. Krzew można też sadzić w pojemnikach na balkonie i tarasie. Loropetalum chińskie jest w stanie wytrzymać duże spadki temperatur.

Krzew sprawdzi się jako ozdoba zarówno w pojedynkę, jak i w większej grupie. Będzie się też idealnie komponował z krzewami iglastymi i liściastymi z ozdobnymi liśćmi (zarówno rośliny zimozielone, jak i sezonowe).

Jak dbać o krzew? Roślina nie przepada za suszą, dlatego należy ją regularnie podlewać (w zależności od temperatury). Starsze krzewy potrzebują nawadniania nawet do dwóch razy w tygodniu.

Loropetalum chińskie jest piękne i odporne na polskie zimy 123RF/PICSEL

Jak długo kwitnie loropetalum chińskie? Kluczowe czynniki

Loropetalum chińskie w Polsce zaczyna kwitnąć późną zimą, a czasami nawet wraz z końcem lutego. Kwiaty utrzymują się przez kilka tygodni, a czasami są w stanie wytrwać nawet do wczesnej wiosny. Wpływ na to ma nasłonecznienie, odmiana i warunki pogodowe.

Jeśli zima jest łagodna i słoneczna, kwiaty mogą obsypać krzew wcześniej i długo zachowywać intensywny kolor. Roślina ma zielone liście przez cały rok, dlatego można ją uznać za idealną dekorację ogrodu.

