Lubelszczyzna to kraina, która wymyka się prostym definicjom. Z jednej strony jest tu monumentalny Zamość, wpisany na listę UNESCO, z drugiej - dzikie bagna Polesia, gdzie cisza ma swój własny głos. To region graniczny, a więc miejsce przenikania się różnych kultur. Odkryj 20 niezwykłych miejsc województwa lubelskiego, które trzeba zobaczyć!

Stare Miasto w Lublinie - Brama Krakowska, Plac Króla Władysława Łokietka, Ratusz Miasta Lublin, Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana EwangelistyMateusz GrochockiEast News

Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - podróżniczej akcji Interii, w ramach której zabieramy Was co tydzień do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie lubelskim.

Niezwykła podróż po Lubelszczyźnie - zobacz, co skrywa wschód Polski

Województwo lubelskie - położone we wschodniej części Polski, tuż przy granicy z Ukrainą i Białorusią - to jeden z najbardziej różnorodnych regionów naszego kraju. To tutaj od wieków krzyżowały się kultury, języki i religie, a ślady tej mozaiki odnajdziemy w architekturze, kuchni i zwyczajach.

Lublin nazywany bywa bramą na Wschód, Kazimierz Dolny jest mekką artystów, a Roztocze czaruje dziką przyrodą. Lubelszczyzna to miejsce warte odwiedzenia o każdej porze roku.

To nie jest miejsce "po drodze" - tutaj trzeba przyjechać celowo, by wędrować po roztoczańskich wąwozach, odkrywać chełmskie podziemia kredowe, zaglądać do starych synagog i pałaców, a także spróbować cebularza prosto z pieca. Wschód Polski nie ma kompleksów - przeciwnie, przyciąga autentycznością, gościnnością i historiami, których próżno szukać gdzie indziej.

Lubelskie bez tajemnic - przewodnik po 20 najciekawszych miejscach

1. Stare Miasto w Lublinie

Stare Miasto w Lublinie - Brama Krakowska, Plac Króla Władysława Łokietka, Ratusz Miasta Lublin, Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana EwangelistyMateusz GrochockiEast News

Spacer po Starym Mieście w Lublinie to jak podróż w czasie. Brukowane uliczki wiją się między kolorowymi kamienicami, a każdy detal architektoniczny zdaje się opowiadać historię dawnych mieszkańców.

Zabytkowa kamienica na rogu Rynku i Złotej - Kamienica Pod Lwami (Cholewińska)Mateusz GrochockiEast News

Zwiedzanie warto rozpocząć od Bramy Krakowskiej, która zachowała monumentalny charakter i piękną, renesansową architekturę. Tuż obok znajduje się Plac Króla Władysława Łokietka, pełen życia i wydarzeń kulturalnych, będący historycznym centrum miasta. W sercu starówki stoi Ratusz Miasta Lublin, który zachwyca fasadą i gotycko-renesansowymi detalami. Nieopodal warto odwiedzić Archikatedrę św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, perłę sakralnej architektury Lublina, z bogato zdobionym wnętrzem i unikalnym klimatem.

Rynek w Lublinie oraz budynek TrybunałuMateusz GrochockiEast News

Spacer po starówce to także okazja do odwiedzenia licznych kawiarni, restauracji, galerii sztuki i małych sklepów z rękodziełem. Latem odbywają się tu regionalne jarmarki. Wieczorem stare miasto tonie w delikatnym, przygaszonym świetle latarni, które podkreśla jego historyczny klimat.

Na Starym Mieście w Lublinie możemy skosztować regionalnej kuchni w licznych klimatycznych restauracjachMateusz GrochockiEast News

2. Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy Świętej i Muzeum Narodowym

Zamek Lubelski LUKASZ SOLSKIEast News

Zamek Lubelski to jeden z najważniejszych zabytków miasta, wznoszący się na wzgórzu tuż obok Starego Miasta. W jego wnętrzu mieści się też Kaplica Trójcy Świętej - prawdziwa perła sztuki średniowiecznej, słynąca z unikalnych fresków bizantyńsko-ruskich. Malowidła z XV wieku zachwycają intensywnością barw i detalem, ukazując sceny biblijne w sposób, którego nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce.

XIII-wieczny donzon – zabytek sztuki romańskiej i jedna z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie, dawniej cześć grodu kasztelańskiego; z tylu Kaplica Trójcy Świętej sprzed 1327 rMarek ZajdlerEast News

Od 1957 roku zamek stanowi siedzibę Muzeum Narodowego w Lublinie, którego zbiory obejmują sztukę, archeologię i historię regionu. Atrakcją dla turystów jest także możliwość wejścia na wieżę donżon, z której można podziwiać panoramę Lublina.

Obecnie na Zamku w Lublinie znajduje się Muzeum Narodowe Tomasz Jastrzębowski/REPORTEREast News

3. Podziemia kredowe w Chełmie

Chełmskie Podziemia Kredowe: Warto odwiedzić zabytkową kopalnię kredyAlbin Marciniak/East NewsEast News

Chełmskie podziemia kredowe to jeden z najbardziej niezwykłych labiryntów w Polsce. Ich historia sięga średniowiecza, gdy mieszkańcy drążyli w kredzie korytarze w poszukiwaniu surowca budowlanego i do bielenia domów. Z czasem sieć rozrosła się do kilkudziesięciu kilometrów, tworząc skomplikowany system korytarzy i komór.

Grupa osób idąca wąskim, oświetlonym korytarzem skalnym z wyjściem oświetlonym w tle, ściany tunelu mają chropowatą fakturę a światło tworzy wyraziste cienie na podłożu.
Kopalnia kredy w Chełmie tworzy unikatowy podziemny labirynt korytarzy wykutych w skale kredowej, które znajdują się pod powierzchnia miastaKarol PorwichEast News

4. Wąwozy lessowe Lubelszczyzny

Wąwóz o stromych, piaszczystych ścianach z wystającymi korzeniami drzew, otoczony zielonym lasem, z cienistą, wąską ścieżką biegnącą pośrodku.
Wąwozy lessowe w Kazimierskim Parku KrajobrazowymGERARD/REPORTEREast News

W województwie lubelskim wąwozy te możemy spotkać przede wszystkim w Kazimierzu Dolnym, Chełmie, a także w okolicach Nałęczowa i Zamojskiego Roztocza. Wąwozy lessowe są wyjątkowe nie tylko pod względem krajobrazowym, ale też geologicznym i historycznym - powstawały w wyniku erozji delikatnego lessu, a niektóre z nich kryją w sobie ślady dawnych ścieżek i osad ludzkich. Ich stromizny i labirynty skalne były też inspiracją dla legend i lokalnych opowieści.

To miejsca idealne dla miłośników pieszych wędrówek, fotografii przyrodniczej i rodzinnych spacerów, a zarazem unikatowy element dziedzictwa naturalnego Lubelszczyzny, którego próżno szukać w innych częściach Polski.

Ścieżka dydaktyczna Korzeniowy DółMariusz Grzelak/REPORTEREast News

5. Zamość - perła renesansu

Ratusz i renesansowe kamienice ormiańskie na Rynku Wielkim w ZamościuMarek ZajdlerEast News

Zamość to miasto idealne - i to dosłownie, bo zostało zaprojektowane od podstaw przez włoskiego architekta Bernardo Morando na zlecenie hetmana Jana Zamoyskiego. Dziś wpisane jest na listę UNESCO jako jeden z najlepiej zachowanych przykładów renesansowego miasta w Europie.

Centralnym punktem jest Rynek Wielki z ratuszem, którego monumentalne schody stanowią jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Polsce. Kolorowe kamienice ormiańskie wokół rynku przyciągają uwagę detalami architektonicznymi i bogatymi zdobieniami. Na Rynku stoi pomnik Jana Zamoyskiego, założyciela miasta, od którego nazwiska Zamość wziął swoją nazwę.

Zamość to także potężne fortyfikacje, które niegdyś broniły miasta przed wrogami, a dziś są atrakcją turystyczną. Miasto zachwyca harmonią i przemyślanym układem urbanistycznym. Spacer po Zamościu to lekcja historii, sztuki i architektury w najlepszym wydaniu.

Widok na mury obronne i Stare Miasto w ZamościuARKADIUSZ ZIOLEKEast News

6. Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy słynie z licznych mokradeł i zatopionych lasówADAM LAWNIKEast News

Poleski Park Narodowy to zupełnie inna twarz Lubelszczyzny - dzika i nieujarzmiona. To kraina bagien, mokradeł, torfowisk i jezior, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami. Park jest ostoją rzadkich gatunków ptaków, takich jak żurawie, bieliki czy wodniczki, a także miejscem, gdzie można zobaczyć żółwia błotnego.

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest tzw. "Durne Bagno" - ogromne, tajemnicze torfowisko, owiane legendami i idealne dla miłośników dzikiej przyrody. Park oferuje kilka szlaków pieszych i rowerowych, które prowadzą przez lasy, łąki i rezerwaty, pozwalając obserwować rzadkie gatunki roślin i ptaków.

W Poleskim Parku Narodowym turyści spacerują po licznych kładkach dydaktycznychGladecki/REPORTEREast News

Wśród atrakcji znajdziemy wieże widokowe, z których można podziwiać rozległe krajobrazy bagien, oraz ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi o florze i faunie regionu. To miejsce dla każdego, kto chce poczuć spokój, ciszę i niepowtarzalny klimat poleskich mokradeł.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Czachary" z wieżą widokowo-obserwacyjnąMarek Lasyk/REPORTER Marek Lasyk/REPORTER

7. Nałęczów - uzdrowisko artystów

Kuracjusze w Parku Zdrojowym w NałeczowieGERARD/REPORTEREast News

Nałęczów to perła wśród polskich uzdrowisk - to jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu kardiologicznym, słynące z łagodnego mikroklimatu i wód mineralnych. Park zdrojowy pełen jest zabytkowych willi, altan i stawów z urokliwymi mostkami. To miejsce idealne na spacery i wypoczynek w cieniu starych drzew. W centrum znajduje się pijalnia wód mineralnych i palmiarnia, które nadają miasteczku wyjątkowy charakter.

Palmiarnia - pijalnia wód mineralnych w NałęczowieMONKPRESSEast News

Nałęczów to także doskonała baza wypadowa do pobliskiego Kazimierza Dolnego i Puław. Wizyta tutaj to okazja, by poczuć atmosferę dawnego kurortu, który od lat przyciąga spragnionych wytchnienia.

Oprócz walorów zdrowotnych ma też ogromne znaczenie literackie. To tutaj chętnie przyjeżdżali wybitni pisarze - Bolesław Prus i Stefan Żeromski, którzy znaleźli w Nałęczowie nie tylko ukojenie, ale i inspirację. Dziś można zwiedzać Chatę Żeromskiego, drewniany domek z 1905 roku, pełen pamiątek po pisarzu, oraz Muzeum Bolesława Prusa, mieszczące się w dawnym pałacyku Małachowskich. W parku zdrojowym stoi też charakterystyczny pomnik Prusa, a deptak nosi jego imię.

Sanatorium Książe Józef - obiekt sanatoryjny zbudowany przez Fortunata Nowickiego w 1878MONKPRESSEast News

8. Pałac Czartoryskich w Puławach

Pałac Czartoryskich w Puławach z lotu ptakaANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Puławy często nazywane są "Polskimi Atenami" i nie bez powodu - to tu rody magnackie tworzyły ośrodki kultury i nauki. Największą perełką miasta jest Pałac Czartoryskich otoczony rozległym parkiem w stylu angielskim.

W XVIII wieku Izabela Czartoryska urządziła tu pierwsze w Polsce muzeum narodowe, gromadząc bezcenne pamiątki historyczne. Dziś spacerując po pałacowych wnętrzach i ogrodach, można poczuć atmosferę czasów, gdy spotykali się tu artyści, politycy i uczeni.

Przed Pałacem Czartoryskich w Puławach można spotkać pawieANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Park skrywa wiele malowniczych budowli - domek gotycki, świątynię Sybilli czy altany nad Wisłą. To miejsce pełne romantyzmu, w którym przeszłość spotyka się z pięknem natury. Puławy to doskonały przystanek w podróży przez Lubelszczyznę - szczególnie dla tych, którzy lubią historie o dawnych elitach.

9. Janowiec - zamek nad Wisłą

Renesansowy zamek zbudowany na skarpie wiślanej w Janowcu, w powiecie puławskimANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Po drugiej stronie Wisły, naprzeciw Kazimierza Dolnego, górują ruiny zamku w Janowcu. Monumentalna twierdza z XVI wieku była niegdyś jedną z największych rezydencji magnackich w Polsce. Choć dziś zachowały się jedynie fragmenty murów i baszt, to miejsce wciąż robi ogromne wrażenie swoją skalą i położeniem na wysokiej skarpie.

Na wysokiej skarpie obok zamku w Janowcu wznoszą się trzy krzyże, przywodzące na myśl kazimierską Górę Trzech Krzyży. Spacerując dalej, wchodzi się do malowniczego parku, z którego ścieżki prowadzą do niewielkiego skansenu, pełnego klimatycznych zabudowań, gdzie można zwiedzać zabytkowe dwory i wiejskie chaty przeniesione z regionu. Latem organizowane są tu festyny historyczne, turnieje rycerskie i koncerty.

Widok z zamku na dolinę Wisły zapiera dech - szczególnie o zachodzie słońca. Janowiec to doskonałe dopełnienie wizyty w Kazimierzu Dolnym, oferujące inną, bardziej "rycerską" perspektywę historii regionu.

10. Kozłówka - pałac Zamoyskich

Pałac w Kozłówce - obecnie Muzeum Zamoyskich Autorstwa Fallaner - Praca własnaWikimedia Commons

Pałac w Kozłówce to jedno z najpiękniejszych miejsc na mapie Lubelszczyzny. Siedziba rodu Zamoyskich zachwyca bogato zdobionymi wnętrzami, pełnymi oryginalnych mebli, obrazów i dekoracji. Spacerując po salach, można poczuć atmosferę arystokratycznego życia z przełomu XIX i XX wieku.

W Muzeum Zamojskich w Kozłówce znajdziemy ogromną ilość obrazów i dekoracjiLeszek Fidusiewicz/REPORTEREast News

Obecnie pałac jest siedzibą Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Na południu miejscowości znajduje się Kozłowiecki Park Krajobrazowy.

Na szczególną uwagę zasługuje kaplica wzorowana na watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej oraz galeria socrealizmu - unikalna w skali Polski. Znajduje się tu blisko 500 eksponatów - malarstwo, rzeźby i plakaty z okresu PRL-u. Spacer po salach jest jak podróż w czasie - od przepychu arystokratycznych salonów po monumentalne i propagandowe dzieła XX wieku. Pałac otoczony jest malowniczym parkiem, który zachęca do spacerów wśród fontann, alejek i stawów. Kozłówka jest także miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i wystaw. To przykład rezydencji, która ocalała w niemal niezmienionym kształcie i dziś pozwala przenieść się w świat arystokratycznych salonów.

11. Szczebrzeszyn - stolica literatury

W Szczebrzeszynie odbywa się znany Festiwal - Stolica Języka PolskiegoJacek Dominski/REPORTEREast News

Szczebrzeszyn, znany wszystkim z wiersza Jana Brzechwy, jest symboliczną bramą Roztocza. W miasteczku można zobaczyć pomnik chrząszcza, a także zabytkowe synagogi, cerkwie i kościoły, które przypominają o wielokulturowej przeszłości.

W Szczebrzeszynie od kilku lat odbywa się Festiwal Stolica Języka Polskiego, jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w kraju. Do miasteczka przyjeżdżają znani pisarze, poeci i tłumy czytelników, by uczestniczyć w spotkaniach autorskich, warsztatach i dyskusjach o literaturze.

Na Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie przyjeżdżają znane osobowości świata literatury, języka i satyry, mistrzowie słowa – Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek czy Michał Rusinek.Jacek Dominski/REPORTEREast News

Nieprzypadkowo to właśnie Szczebrzeszyn został wybrany "stolicą języka polskiego" - to przecież stąd pochodzi najsłynniejszy wiersz Jana Brzechwy o chrząszczu, który brzmi w trzcinie. Sama nazwa miasta, trudna do wymówienia dla obcokrajowców, stała się symbolem bogactwa i wyjątkowości polszczyzny.

Pomnik chrząszcza i drewniana ławka z owadami na rynku w SzczebrzeszynieMarek ZajdlerEast News

12. Rezerwat "Czartowe Pole"

Rezerwat Czartowe Pole nad rzeką Sopot w Hamerni, niedaleko Józefowa RoztoczańskiegoMarek ZajdlerEast News

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc Roztocza. Wśród gęstych lasów rozciąga się malownicza dolina rzeki Sopot, której brzegi porasta bujna roślinność. Największą atrakcją są tu ruiny papierni Zamoyskich, która była dużym zakładem przemysłowym założonym w XVIII wieku. W XIX wieku wytwarzała aż 80 procent papieru w całej guberni lubelskiej, stając się jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych Królestwa Polskiego. Jej upadek spowodowały powodzie w 1849 i 1870 roku oraz pożar w 1883, po którym zakład nie został odbudowany.

Ruiny papierni Ordynacji Zamoyskich na terenie rezerwatu Czartowe PoleMarek ZajdlerEast News

Spacer ścieżkami edukacyjnymi prowadzonymi przez rezerwat pozwala poczuć atmosferę niemal baśniowego krajobrazu. Miejsce to owiane jest legendami - według miejscowych opowieści czart miał tu płatać figle i straszyć mieszkańców. To idealne miejsce dla fotografów, miłośników przyrody i wszystkich, którzy lubią łączyć spacer z odkrywaniem historii. "Czartowe Pole" pokazuje dzikie i romantyczne oblicze Lubelszczyzny.

Drewniany pomost, którym prowadzi ścieżka przyrodniczaARKADIUSZ ZIOLEKEast News

13. Włodawa i Festiwal Trzech Kultur

Włodawa to miasteczko położone tuż przy granicy z Białorusią i Ukrainą, symbol pogranicza i wielokulturowości. Najbardziej znanym wydarzeniem jest Festiwal Trzech Kultur, podczas którego w jednym miejscu rozbrzmiewają pieśni żydowskie, prawosławne chóry i katolickie msze.

Ludowe rzeźby na placu synagogalnym podczas X Festiwalu Trzech KulturAutorstwa Małgorzata Lipska (Nevermore) - Praca własnaWikimedia Commons

To niezwykłe doświadczenie, które przyciąga turystów z całej Polski. W samym mieście warto odwiedzić barokowy kościół św. Ludwika, dawną cerkiew i imponującą synagogę, dziś pełniącą funkcję muzeum.

Wielka Synagoga we WłodawieAndrzej Stawiński/ReporterEast News

Włodawa zachwyca także swoim położeniem - tuż nad rzeką Bug, gdzie zaczyna się dzika, graniczna przyroda. Spacer ulicami miasta pozwala zobaczyć, jak przenikały się tu różne tradycje. To miejsce, gdzie historia wielokulturowego pogranicza wciąż żyje.

14. Jezioro Białe w Okunince

Jezioro Białe w Okunince to jedno z ulubionych miejsc wakacyjnego wypoczynku na Lubelszczyźnie. Słynie z krystalicznie czystej wody, dzięki czemu przyciąga miłośników kąpieli i sportów wodnych. Latem tętni tu życie - działają liczne bary, wypożyczalnie sprzętu i plaże.

Jezioro Białe w Okunince jest chętnie odwiedzane przez turystów, ale także mieszkańców okolicznych miastFOT. MALGORZATA GENCA / POLSKA PRESSEast News

Dookoła jeziora znajduje się wiele pensjonatów i domków letniskowych, które sprawiają, że to idealne miejsce na urlop z rodziną czy przyjaciółmi. Woda ma tu turkusowy odcień, co czyni je jednym z najładniejszych akwenów w regionie.

Wieczorem Okuninka zamienia się w małe centrum rozrywki z koncertami i imprezami. Jezioro Białe to dowód, że Lubelszczyzna potrafi zaskoczyć także niemalże nadmorskim, letnim, wakacyjnym klimatem.

15. Roztoczański Park Narodowy

W Roztoczańskim Parku Narodowym jest wiele szlaków dydaktycznychMarek Lasyk/REPORTER Marek Lasyk/REPORTER

To zielone serce Roztocza, które zachwyca różnorodnością krajobrazów i bogactwem przyrody. Znajdziemy tu malownicze wąwozy lessowe, lasy bukowe i dębowe, a także czyste strumienie i rozległe polany.

Park słynie z charakterystycznych dla regionu gatunków roślin i zwierząt - od rzadkich storczyków po wydry, bobry i sarny. Jednym z symboli parku są koniki polskie, które biegają po rezerwatach i polanach, tworząc wyjątkowy widok dla turystów.

Hodowla Konika Polskiego w Roztoczańskim Parku NarodowymMarek Lasyk/REPORTER Marek Lasyk/REPORTER

W Roztoczańskim Parku Narodowym wyznaczono liczne szlaki piesze i rowerowe, a także ścieżki edukacyjne, które pozwalają odkrywać zarówno dziką przyrodę, jak i bogatą historię regionu. To idealne miejsce dla miłośników natury, fotografów i rodzin szukających kontaktu z nieskażonym środowiskiem.

Roztocze to doskonałe miejsce na spływy kajakowe. Rzeki takie jak Wieprz, Tanew i Łada oferują malownicze trasy przez lasy i wąwozy lessowe. Firmy organizują spływy o różnym stopniu trudności, dostosowane do rodzin z dziećmi oraz bardziej doświadczonych kajakarzy. Popularne trasy obejmują odcinki ze Zwierzyńca do Obrocza oraz z Obrocza do Zalewu Rudka. Spływy te pozwalają na bliski kontakt z naturą i są świetnym sposobem na aktywny wypoczynek.

Kajakarze na rzece WieprzMarek Lasyk/REPORTER East News

16. Kazimierz Dolny nad Wisłą

Kazimierz Dolny nad Wisłą. Kościół Farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła i ruiny ZamkuANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Kazimierz Dolny od lat przyciąga turystów i artystów. To miasteczko o wyjątkowym klimacie i uroku. Rynek z renesansowymi kamienicami Przybyłów i Celejowską stanowi serce Kazimierza, tętniące życiem przez cały rok. Spacerując nad Wisłą, można podziwiać charakterystyczne spichlerze oraz wzgórza, które otaczają miasteczko.

W Kazimierzu można wejść na Górę Trzech Krzyży. Trzy krzyże na szczycie wzgórza zostały postawione w 1708 roku jako upamiętnienie ofiar epidemii cholery, która nawiedziła Kazimierz Dolny podczas wojny północnej. Mieszkańcy miasta, dotknięci zarazą, postawili krzyże jako formę pokuty i modlitwy o ochronę przed przyszłymi nieszczęściami. Obecne krzyże pochodzą z 1852 roku, a napisy na nich zostały dodane w 1930 roku.

Góra Trzech Krzyży oferuje piękny widok na panoramę miastaLUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTEREast News

Na wzgórzu nad miastem wznoszą się malownicze ruiny zamku kazimierskiego, z XIV wieku, zbudowanego z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Choć zachowały się jedynie fragmenty murów i baszta, miejsce zachwyca historią i romantycznym klimatem. Baszta udostępniona do zwiedzania oferuje piękne widoki na Stare Miasto, Wisłę i Górę Trzech Krzyży. To obowiązkowy punkt wizyty dla miłośników historii i malowniczych panoram.

Z ruin Zamku i Baszty roztacza się przepiękny widok na okolicęLUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTEREast News

Kazimierz słynie też z wąwozów lessowych - każdy spacer po nich to kontakt z niezwykłą przyrodą i malowniczym krajobrazem. To także mekka dla artystów - liczne galerie i plenery nadają mu niepowtarzalny charakter. Kazimierz żyje także festiwalami - m.in. "Dwa Brzegi", które ściąga filmowców i muzyków z całego świata.

Kazimierz słynie z licznych wąwozów lessowychStanislaw Bielski/REPORTEREast News

Kazimierz Dolny słynie też z charakterystycznych Kogutów Kazimierskich - kolorowych ceramicznych figurek, które stały się symbolem miasteczka. Chętnie kupowane są jako pamiątki lub w postaci wypieków w kształcie koguta. Warto odwiedzić także Muzeum Nadwiślańskie, gdzie można poznać historię miasta, jego sztukę i tradycje, a także zobaczyć ciekawe wystawy poświęcone regionowi.

Lokalny wypiek i pamiątka - Koguty KazimierskieGERARD/REPORTEREast News

17. Lublin - Centrum Spotkania Kultur

Nowoczesna twarz Lublina to Centrum Spotkania Kultur (CSK), które łączy przestrzeń wystaw, teatrów i sal koncertowych. To miejsce, w którym regularnie odbywają się festiwale muzyki klasycznej, jazzowej i elektronicznej, przeglądy teatralne, spektakle tańca współczesnego oraz wydarzenia filmowe.

Centrum Spotkania Kultur - na górze Tarasy Widokowe Albin MarciniakEast News

CSK jest także siedzibą warsztatów artystycznych i edukacyjnych, spotkań autorskich, debat społecznych i konferencji naukowych, dzięki czemu tętni życiem przez cały rok. Budynek sam w sobie jest atrakcją - nowoczesny design kontrastuje z historycznym Starym Miastem, a przestrzenie wewnętrzne sprzyjają wystawom sztuki współczesnej i eksperymentalnej.

Koncert "Pasja 2021" organizowany z okazji świąt Wielkanocnych w 2021r. przez telewizję publiczną przed CSKBartlomiej Wojtowicz/REPORTEREast News

Wizyta w CSK pozwala poczuć puls współczesnego Lublina, a jego oferta kulturalna przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów z całej Polski. Centrum jest dowodem na to, że region nie zatrzymał się w przeszłości, lecz aktywnie rozwija kulturę i wspiera artystów na wszystkich etapach kariery.

Zapowiedz Międzynarodowych Zawodów Balonowych przed Centrum Spotkania KulturPiotr Jaruga/REPORTER East News

18. Hrubieszów

Hrubieszów to jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny, którego początki sięgają XIII wieku. W mieście zachowało się wiele historycznych zabytków, m.in. cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, dawny ratusz i zabytkowe kamienice przy rynku, które przypominają o bogatej przeszłości miasta. Warto odwiedzić także cmentarz żydowski, świadectwo dawnej, tętniącej życiem społeczności żydowskiej.

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w HrubieszowieKrzysztof ChojnackiEast News

Hrubieszów może poszczycić się także znanymi postaciami, które tu się urodziły lub mieszkały - wśród nich Bolesław Prus, słynny pisarz, który spędził tu część młodości. Miasto jest również miejscem narodzin Wiktora Zina (1925-2007), wybitnego architekta, rysownika i popularyzatora historii sztuki. Zin zasłynął m.in. z programu "Piórkiem i węglem" oraz licznych rysunków architektonicznych i książek, które popularyzowały piękno polskich zabytków i krajobrazów.

Dworek w którym urodził się Bolesław PrusMONKPRESSEast News

Spacerując po Hrubieszowie, można poczuć atmosferę małego, historycznego miasta, którego każdy zakątek kryje opowieść sprzed wieków - od brukowanych uliczek po zabytkowe budowle i miejsca związane z lokalnymi bohaterami kultury.

19. Józefów nad Wisłą i okolice Roztocza

Józefów to mała miejscowość, która leży w sercu Roztocza. Okolica słynie z pięknych krajobrazów, wyjątkowych wąwozów lessowych, szlaków pieszych i rowerowych oraz czystych rzek idealnych do wędkowania.

W samym mieście warto zobaczyć zabytkowy rynek i okoliczne dworki. To także punkt startowy wycieczek do rezerwatów przyrody, takich jak "Szumy na Tanwi" z malowniczymi wodospadami. Region obfituje w tradycyjną kuchnię i lokalne przysmaki, które można spróbować w pensjonatach i karczmach.

W Józefowie znajduje się wyjątkowa fontanna z figurami zwierząt, która stanowi jedną z atrakcji turystycznych regionu. Została umiejscowiona na centralnym placu - Rynku, w sąsiedztwie ratusza.

 Fontanna z figurami ośmiu zwierząt występujących na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, JózefówMarek ZajdlerEast News

Fontanna przedstawia osiem naturalnej wielkości rzeźb zwierząt, które można spotkać w lasach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Należą do nich: ryś, dzik, głuszec, bielik, konik polski, wilk, jeleń i lis. Dodatkowo, na płycie fontanny znajdują się wizerunki zwierząt wodnych, takich jak ryby, żółwie i kraby, a na krawędzi umieszczono tabliczki z ich nazwami oraz tropami.

20. Lublin - Majdanek

Muzeum na Majdanku to miejsce pamięci, które przypomina o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Były niemiecki obóz koncentracyjny zachował wiele oryginalnych budynków i baraków, a ścieżki zwiedzania prowadzą przez historyczne obszary obozu.

Będąc na Lubelszczyźnie koniecznie trzeba odwiedzić Lublin i znajdujące się tam Państwowe Muzeum na Majdanku utworzone na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego WOJCIECH JARGILO/REPORTEREast News

Wizyta w tym miejscu to trudne, ale ważne doświadczenie edukacyjne i refleksyjne. Na terenie muzeum znajdują się ekspozycje dokumentujące życie więźniów, zdjęcia, dokumenty i przedmioty osobiste. Majdanek jest również miejscem organizowania wydarzeń upamiętniających i lekcji historii dla młodzieży. To miejsce, które każdy powinien odwiedzić, uczące na żywo historii i przypominające o ofiarach przeszłości.

