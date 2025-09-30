W każdej klasycznej umywalce, ale również w wannie czy zlewie znajduje się niewielki, okrągły otwór umiejscowiony pod kranem. Myjąc dłonie czy zmywając naczynia, zwykle nie zastanawiamy się, czemu służą. Okazuje się jednak, że producenci nie bez powodu umieszczają w sanitariach tzw. "dziurkę". Ten niepozorny element pełni bardzo ważną funkcję. Ma na celu przede wszystkim zapobieganie wylewaniu się wody poza umywalkę czy wannę - w przypadku gdy napełniamy zlew do pełna przy zatkanym odpływie i wyjdziemy z pomieszczenia, zapominając o zakręceniu wody, unikniemy zalania łazienki czy kuchni. Otwory to pewnego rodzaju "bezpieczniki" - zmniejszające ryzyko szkód w mieszkaniu, zniszczenia podłóg czy mebli.