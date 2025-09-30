Do czego służy "dziurka" w umywalce? Nie każdy wie, przed czym może uchronić
Czy zastanawialiście się kiedyś, w jakim celu producenci umywalek robią w nich niewielkie, okrągłe otwory? Wielu sądzi, że jest to jedynie element dekoracyjny, ale tak naprawdę ma on bardzo praktyczne zastosowanie. Posiadacze takich umywalek mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo, a ponadto zapobiegną zniszczeniom w mieszkaniu.
Spis treści:
- Do czego służy otwór w umywalce?
- O czym należy pamiętać, myjąc umywalkę lub wannę?
Do czego służy otwór w umywalce?
W każdej klasycznej umywalce, ale również w wannie czy zlewie znajduje się niewielki, okrągły otwór umiejscowiony pod kranem. Myjąc dłonie czy zmywając naczynia, zwykle nie zastanawiamy się, czemu służą. Okazuje się jednak, że producenci nie bez powodu umieszczają w sanitariach tzw. "dziurkę". Ten niepozorny element pełni bardzo ważną funkcję. Ma na celu przede wszystkim zapobieganie wylewaniu się wody poza umywalkę czy wannę - w przypadku gdy napełniamy zlew do pełna przy zatkanym odpływie i wyjdziemy z pomieszczenia, zapominając o zakręceniu wody, unikniemy zalania łazienki czy kuchni. Otwory to pewnego rodzaju "bezpieczniki" - zmniejszające ryzyko szkód w mieszkaniu, zniszczenia podłóg czy mebli.
O czym należy pamiętać, myjąc umywalkę lub wannę?
Sprzątając łazienkę czy kuchnię, dobrze jest pamiętać o tym, aby dokładnie, regularnie czyścić wspomniane wcześniej "bezpieczniki". Nagromadzony w nich brud może bowiem skutkować nie tylko rozwojem wielu bakterii, ale również zatykaniem odpływu. Czym najlepiej czyścić te miejsca? Świetnie sprawdzi się wacik lub gąbka nasączone octem, jak również soda oczyszczona nałożona na niepotrzebną szczoteczkę do zębów. Sanitaria będą lśnić.