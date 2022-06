Piekarnik najlepiej jest czyścić po każdym użyciu. Wtedy bowiem mamy pewność, że nie doprowadzimy go do stanu, w którym czyszczenie go będzie przyprawiało nas o dreszcze. Jak jest, wszyscy wiemy - zazwyczaj czyścimy go dopiero w momencie, gdy wygląda naprawdę nieestetycznie.

Jednak mało kto wie, do czego służą przyciski przy szybkach piekarnika. Mogą one skutecznie ułatwić sprzątanie go.

Do czego służy przycisk w drzwiach piekarnika?

Szybkę w piekarniku można bardzo łatwo wyjąć - służą do tego przyciski w jego drzwiach. Może to skutecznie ułatwić czyszczenie brudu, który zbiera się na szybce. Wystarczy jedynie namierzyć śrubki na górze drzwi piekarnika i delikatnie je poluzować, zaledwie dwoma obrotami w lewo.

Następnie należy kliknąć dwa zatrzaski, dzięki którym będziemy dostęp do szyby, po czym będziemy mogli ją wysunąć i wyszorować.

A czy wy macie jakieś sprawdzone sposoby na dokładne doczyszczenie piekarnika?