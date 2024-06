Co daje jedzenie sałaty? Same korzyści

Codzienne jedzenie sałaty powinno stać się naszym zwyczajem, bo nasz organizm czerpie z niej wiele korzyści. Jej liście zawierają błonnik, który wspomaga trawienie i zapobiega zaparciom, jednocześnie zapewniając utrzymujące się na długo uczucie sytości. Zawartość błonnika w tym warzywie łączy się z jego niską kalorycznością, w 100 gramach sałaty jest zaledwie 15 kalorii. Za to witamin i minerałów jest w niej multum. Znajdziemy tam witaminę A, E, K, kwas foliowy oraz żelazo, magnez i potas. Jedząc codziennie spore ilości sałaty, możemy chudnąć , dostarczając jednocześnie organizmowi cennych składników. Jedzenie sałaty wpływa korzystnie na układ nerwowy, zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych i poprawia wygląd skóry, wspomagając produkcję kolagenu. To warzywo możemy jeść praktycznie bez ograniczeń, sowicie dodając je do kanapek, sałatek, wrapów, tortilli czy obiadów. W upalne dni sałata doskonale gasi pragnienie.

Właściwości zdrowotne sałaty

Właściwości zdrowotne sałaty są nie do przecenienia. Decyduje o tym mnogość zawartych w niej witamin i minerałów, które przekładają się na konkretne korzyści:

Witamina K: Wspomaga krzepnięcie krwi i zdrowie kości.

Witamina A: Wspiera zdrowie oczu, skóry i funkcjonowanie układu immunologicznego.

Kwas foliowy: Ważny dla zdrowia kobiet w ciąży, wspomaga rozwój płodu.

Wapń i żelazo: Wspierają zdrowie kości i produkcję czerwonych krwinek.

Dodatkowo zawarty w zielonych liściach chlorofil ma właściwości przeciwutleniające i detoksykacyjne. Oznacza to, że jedzenie sałaty oczyszcza organizm. To nie koniec korzyści z chlorofilu, ma on bowiem bardzo podobną budowę cząsteczkową do hemoglobiny, która przenosi tlen we krwi. Dlatego jego spożywanie wspiera produkcję czerwonych krwinek i poprawia jakość krwi.

Która sałata jest najzdrowsza? Tę wybieraj jak najczęściej

Na świecie jest około 200 rodzajów sałat, w Polsce możemy wybierać spośród kilkunastu odmian. Sałata lodowa, masłowa, rzymska, rukola czy cykoria - którą wybrać? Każda z nich zawiera sporą dawkę zdrowia, jednak są wśród nich takie, które mają jej więcej. Najzdrowszą ze wszystkich jest sałata rzymska, która zawiera największą ilość witamin A i K. Oprócz nich zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, a także m.in. beta-karoten, chrom, magnez, potas, wapń, żelazo i kwas foliowy.

Sałata rzymska jest najzdrowsza ze wszystkich sałat, bo ma najwięcej witamin 123RF/PICSEL

Na przeciwległym biegunie znajduje się sałata lodowa, która ma najmniej witamin, a jej głównym składnikiem jest woda. Jest za to najtrwalsza spośród wszystkich sałat i można ją przechowywać w lodówce przez kilka dni bez obaw, że zwiędnie. Lodowa to jedyna sałata, którą można kroić nożem, wszystkie inne tracą przy tym właściwości zdrowotne i nabierają gorzkiego smaku.

Naturalny środek wspomagający odchudzanie

Sałata idealnie sprawdzi się jako przekąska lub dodatek do dań w menu osób, które się odchudzają. Nie dość, że niskokaloryczna, to zawiera dużo błonnika, który z jednej strony poprawia perystaltykę jelit, a z drugiej, zalega długo w żołądku, dając uczucie sytości. Dzięki spożywaniu tego warzywa można z łatwością oszukać głód, towarzyszący często osobom odchudzającym się i na dietach redukcyjnych. Dr Magdalena Cubała na swoim instagramowym profilu nazwała sałatę wręcz naturalnym zamiennikiem leku.

Uwierzcie mi, sałata w sporych ilościach potrafi zdziałać cuda. Zwalnia opróżnianie żołądka, dając uczucie sytości na dłużej. Gdy pytacie, co jest moim prawdziwym Ozempikiem, odpowiadam: liściaste warzywa skropione oliwą. Dr Magdalena Cubała

W dodatku sałata ma bardzo niski indeks glikemiczny, dzięki czemu pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi.

Aby jednak jedzenie sałaty skutecznie wspomagało odchudzanie, trzeba uważać, z jakimi dodatkami ją spożywamy. Majonezowe sosy, ciężkie dressingi, żółty ser czy bekon w połączeniu z zielonymi liśćmi nie stracą swego tuczącego charakteru. Sałatę najlepiej spożywać bez dodatków lub w towarzystwie innych warzyw. Jej smak podkreślić może sama oliwa.

Okazuje się, że sałata służy nie tylko zdrowiu, ale także urodzie 123RF/PICSEL

Czy są przeciwwskazania do jedzenia sałat?

Niewiele jest takich przypadków, ale jednak niektóre osoby powinny ograniczyć jedzenie tego zielonego warzywa. Przeciwwskazaniem do jedzenia sałat są alergie i problemy pokarmowe. Rzadko się to zdarza, bo sałata wspiera procesy trawienne, ale niektóre osoby po spożyciu większej ilości zieleniny mogą mieć nieprzyjemne wzdęcia i gazy. Dużo poważniejszym przeciwwskazaniem do jedzenia sałaty jest to, że wchodzi ona w interakcje z niektórymi lekami. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny ostrożnie podchodzić do tego warzywa. Wynika to z dużej zawartości witaminy K, która wpływa na krzepnięcie krwi.

