Olej musztardowy - co to za wynalazek?

Niech nie zwiedzie cię nazwa - olej musztardowy nie powstaje z gotowej musztardy. Tłoczy się go z nasion roślin z rodziny kapustowatych, dokładnie z trzech odmian gorczycy: białej (Brassica alba), sarepskiej - znanej też jako kapusta sitowata (Brassica juncea) i czarnej, czyli kapusty czarnej (Brassica nigra).

Wszystkie te rośliny rosną w ciepłych rejonach Europy, Azji i Afryki Północnej, mają drobne żółte kwiaty i są bardzo lubiane przez pszczoły. Po przekwitnięciu wypuszczają łuszczyny z małymi, pikantnymi, gorzkimi nasionami - i to właśnie z nich tłoczy się ten aromatyczny olej.

Remedium na problemy ze skórą głowy

Olej musztardowy to coś więcej niż kuchenny egzotyk. Dzięki zawartości cennych kwasów tłuszczowych, witamin i związków rozgrzewających, sprawdza się także w pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Olej musztardowy szczególnie dobrze sprawdzi się przy:

suchych, łamliwych i zniszczonych włosach,

skórze głowy z łupieżem, łojotokiem lub łuszczycą,

osłabionych cebulkach i nadmiernym wypadaniu włosów.

Jakie efekty daje i jak go stosować?

1. Stymuluje wzrost włosów

Substancje siarkowe obecne w oleju mają działanie rozgrzewające. Poprawiają one krążenie krwi w skórze głowy, co z kolei zwiększa dopływ tlenu i składników odżywczych do mieszków włosowych. A to pierwszy krok do pobudzenia wzrostu włosów!

2. Głęboko nawilża i zmiękcza

Kwasy omega-9, omega-6 oraz witamina E to prawdziwa odżywcza trójca dla suchych, zniszczonych włosów. Olej musztardowy zmiękcza włosy, poprawia elastyczność pasm, chroni je przed łamaniem i sprawia, że fryzura lepiej się układa. Po jego użyciu włosy stają się bardziej miękkie, sypkie i lśniące.

3. Walczy z łupieżem i zmianami skórnymi

Dzięki połączeniu właściwości przeciwgrzybiczych, antybakteryjnych i nawilżających, olej musztardowy może pomóc w walce z łupieżem, łuszczycą oraz nadkażeniami skóry głowy. Idealny dla tych, którzy zmagają się z uporczywym swędzeniem, suchą łuską czy nadmiernym przetłuszczaniem.

Olej musztardowy doskonale nadaje się do pielęgnacji włosów 123RF/PICSEL

Jak stosować olej musztardowy na włosy?

1. Olejowanie włosów - złota klasyka

Nakładamy go na suche lub mokre włosy, na długość i/lub skalp, na 30 minut. Delikatny masaż skóry głowy opuszkami palców pobudza krążenie i działa bardzo relaksująco!

2. Wzbogacenie odżywek i masek

Kilka kropel oleju dodanych do porcji ulubionej odżywki lub maski to szybki patent na odżywienie włosów. Uwaga - nie dolewamy oleju do całego opakowania kosmetyku! Naturalne tłuszcze mogą jełczeć i psuć całą formułę.

3. Na porost włosów - regularność to klucz

Wystarczy raz, dwa razy w tygodniu aplikować olej na skórę głowy. Jeśli działanie rozgrzewające okaże się zbyt intensywne, zmieszaj olej musztardowy z innym - np. z czarnuszki, rycynowym lub konopnym.

Jak długo trzeba czekać na efekty?

Pierwsze efekty - nawilżenie, miękkość, mniej łupieżu - zauważysz szybko, możliwe, że już po dwóch użyciach. Na poprawę wzrostu włosów trzeba jednak trochę poczekać - kluczowe są regularność i cierpliwość.

Właściwości zdrowotne oleju z gorczycy

Charakterystyczny, lekko szczypiący smak oleju gorczycowego nie wziął się znikąd - odpowiada za niego izotiocyjanian allilu, czyli ten sam związek siarki, który daje "kopa" chrzanowi, rzodkiewce i wasabi.

Ale nie chodzi tylko o smak - ten związek ma działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. W tradycyjnej medycynie azjatyckiej olej gorczycowy uchodzi wręcz za naturalny środek wspierający odporność, poprawiający trawienie i pomagający przy problemach skórnych.

Co jeszcze potrafi? Po pierwsze - wspiera serce i pracę układu krążenia dzięki nienasyconym kwasom tłuszczowym. Po drugie, działa rozgrzewająco i przeciwbólowo - w Indiach często sięga się po niego przy bólach stawów i mięśni, zwłaszcza do masażu.

Jak używać oleju musztardowego w kuchni?

W kuchni hinduskiej olej gorczycowy to prawdziwy must-have - pełni tam podobną rolę, jak oliwa w kuchni śródziemnomorskiej. Jego wyrazisty smak i charakterystyczny aromat świetnie podbijają smak potraw, dlatego traktuje się go nie tylko jako tłuszcz, ale i przyprawę.

Na oleju z gorczycy smaży się warzywa i mięsa do aromatycznych curry, podsmaża ryż i makaron, a także grilluje indyjskie przysmaki, jak ser paneer czy słynny kurczak Tandoori.

W wielu przepisach znajdziesz go też w marynatach - choćby tych do mango czy warzyw. Na zimno sprawdza się jako wyrazisty dodatek do sałatek i pikli, szczególnie tych z północnych regionów Indii, takich jak Kaszmir.

Choć mieszkańcy Azji smażą na nim dosłownie wszystko, w Europie zaleca się stosowanie go wyłącznie na zimno - ze względu na możliwą toksyczność kwasu erukowego przy długim podgrzewaniu.

Jak można wykorzystać go w polskiej kuchni?

dressing do sałatki z rukolą i granatem,

kilka kropel do humusu - podkręci smak,

olej jako baza past kanapkowych (np. z fasoli i czosnku),

do polania gotowanych warzyw - np. kalafiora lub brokułów,

do sałatek z ziemniakami, ogórkiem kiszonym i koperkiem,

do sosów curry, ale po zdjęciu z ognia.

Może wypróbujesz przepis na sałatkę z awokado i pomidorami z dressingiem musztardowym?

Olej musztardowy podkręci smak każdej sałatki! 123RF/PICSEL

Składniki na sałatkę:

2 awokado,

2 pomidory,

ogórek gruntowy,

1 czerwona cebula,

garść sałat (mix różnych sałat),

2 łyżki oleju musztardowego,

1 łyżka soku z cytryny,

pół łyżki miodu,

sól i pieprz do smaku,

pół pęczka natki pietruszki.

Przygotowanie:

Pokrój w kostkę awokado, ogórka i pomidory. Posiekaj drobno cebulę i natkę pietruszki. Wymieszaj w dużej misce z sałatą. Przygotuj w osobnej misce dressing: wymieszaj olej musztardowy, sok z cytryny, miód, sól i pieprz. Polej sałatkę dressingiem i delikatnie wymieszaj.

Kto nie powinien stosować oleju z gorczycy?

Olej musztardowy z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom kuchni indyjskiej, naturalnych produktów oraz osobom, które cenią kosmetyki DIY i wybierają tłoczone na zimno, nieprzetworzone oleje. To ciekawa propozycja zarówno dla tych, którzy szukają alternatywy dla drogeryjnych kosmetyków, jak i dla zwolenników domowej pielęgnacji.

Nie każdy jednak powinien po niego sięgać. Oleju musztardowego nie zaleca się stosować u dzieci i niemowląt - ani doustnie, ani zewnętrznie. Ostrożność powinny zachować również kobiety w ciąży, a osoby z chorobami wątroby przed jego użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

