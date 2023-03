Dobrodziejstwo dla osób cierpiących na żylaki. Zrób nalewkę z forsycji, a nie pożałujesz

Forsycja pochodzi z Azji i już tam odkryto i wykorzystywano jej lecznicze działanie. Jej kwiaty pojawiają się wcześnie, jeszcze zanim wykształcą się liście

Właściwości forsycji

Kwiaty forsycji mają wiele właściwości korzystnych dla zdrowia. Zawierają rutynę, która wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne. Jest to dobrodziejstwo dla osób cierpiących na żylaki. Rutyna to naturalne wspomaganie dla witaminy C również zawartej w forsycji, która ma działanie antyoksydacyjne, wspiera odporność i hamuje procesy starzenia się skóry. Jest także wsparciem dla diabetyków, bo pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi. Forsycja jest także naturalnym antyalergenem, działa uspokajająco i rozkurczowo.

Zdjęcie Nalewka z forsycji to źródło rutyny i witaminy C / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo zbierać kwiaty na nalewkę z forsycji?

Ten prosty w uprawie krzew często rośnie w miastach, przy drogach lub w pasach drogowych, lecz w tych miejscach lepiej nie zbierać go do konsumpcji. Najbezpieczniej wybierać miejsca, które nie są zanieczyszczone spalinami i ołowiem np. własną działkę.

Kwiaty forsycji zbieramy w kwietniu, w bezdeszczowy, najlepiej słoneczny dzień. To dlatego, że kwiatostany powinny być suche. Należy pamiętać, że do południa kwiaty są w szczycie formy i mają najwięcej substancji aktywnych. Jest to więc najlepszy czas na zbiory.

Zebrane kwiaty trzeba wysuszyć w zacienionym, suchym miejscu. Zbyt wiele słonecznego światła pozbawi je właściwości leczniczych, podobnie jak suszenie ich w piekarniku czy w suszarce do grzybów.

Przepis na nalewkę z forsycji

Idealne proporcje na nalewkę z forsycji to 100 g kwiatów na 0,5 litra wódki 40 procent. Do litrowego słoika wsypujemy kwiaty, zalewamy wódką, zakręcamy i całość stawiamy w suchym i ciemnym miejscu na dwa tygodnie. Należy pamiętać, aby co 2 dni wstrząsnąć słoik tak, by jego zawartość całkowicie się wymieszała.

Po dwóch tygodniach należy przefiltrować nalewkę przez filtr do kawy lub gazę, rozlać do butelek i zakręcić. Przed przelaniem do butelek można nieco osłodzić nalewkę miodem. Pół szklanki miodu lipowego lub wielokwiatowego trzeba rozpuścić i wymieszać z płynem, a dopiero potem przelać całość do butelek.

Jak pić nalewkę leczniczą

Zdjęcie Nalewki z forsycji nie można pić na czczo / 123RF/PICSEL

Z nalewką z forsycji, podobnie jak z każdą inną nalewką leczniczą nie należy przesadzać. Nie pijemy jej na czczo ani nie zapijamy nią leków, z którymi może wejść w reakcję. Najlepiej spełni swoje zadanie, jeśli pije się ją 2 razy dziennie po 10 ml.

Można też ją dodać do czarnej herbaty, która przyspiesza wchłanianie witaminy C.

Nalewka z forsycji - przeciwwskazania

Nalewki z forsycji nie powinny pić osoby z ostrą niewydolnością nerek czy wątroby. Unikać jej powinny również kobiety w ciąży i karmiące piersią — po pierwsze dlatego, że one w ogóle nie powinny pić alkoholu. A po drugie, do tej nikt nie prowadził badań na temat wpływu kwiatu forsycji na zdrowie płodu czy stan mleka matki.

