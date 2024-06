Dodaj do kawy nietypowy składnik. Zamienisz ją w pogromczynię "boczków i wałeczków"

Zaparzenie kubka ciemnej, mocnej kawy to twój poranny rytuał? Pijesz ją żeby dodać sobie energii, podajesz podczas wizyt przyjaciół i rodziny, zaparzasz, gdy chcesz się zrelaksować. Jest wiele chwil i sposobów na przyrządzanie czarnego napoju. Naukowcy od dawna badają wpływ kawy na odchudzanie, okazuje się, że Greczynki znalazły sposób, aby podkręcić właściwości czarnego napoju, zmieniając kawę w pogromczynię "boczków i wałeczków".



Naukowcy nie mają wątpliwości: kawa wspomaga odchudzanie

Naukowcy od dawna badają wpływ kawy na odchudzanie. 123RF/PICSEL

Kawa od lat pozostaje na celowniku naukowców, którzy badają jej wpływ na ludzki organizm. Dzięki temu dobrze poznaliśmy nie tylko powody, dla których czarny napój tak skutecznie przegania zmęczenie (przynajmniej na jakiś czas), ale również udało się zidentyfikować ponad siedem tysięcy związków wpływających na nasz układ trawienny, hormonalny, nerwowy i krwionośny. Dla odchudzania najważniejsze właściwości kawy to: zmniejszenie apetytu i zwiększenie uczucie sytości, inicjacja lipolizy tłuszczy, czyli podkręcanie metabolizmu oraz jak dowodzą najnowsze badania — hamowanie powstawania komórek tłuszczowych.

Pij kawę a podkręcisz metabolizm

Już w 1989 roku naukowcy z Kolegium Królewskie w Londynie wykazali w artykule "Normalne spożycie kofeiny: wpływ na termogenezę i dzienny wydatek energetyczny u szczupłych i otyłych ochotników" opublikowanym na łamach "The American Journal of Clinical Nutrition", że codzienne spożywanie kofeiny może zwiększyć metabolizm nawet o 11 proc., co przekłada się na szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Jednak jak zauważają naukowcy — im szczuplejsza osoba, tym większy wpływ kawy na metabolizm.

Kofeina może mieć terapeutyczne znaczenie w leczeniu otyłości. 123RF/PICSEL

Kawa blokuje powstawanie komórek tłuszczowych

Od tego czasu powstało wiele prac traktujących o (mówiąc w dużym uproszczeniu) odchudzającym wpływie kawy na organizm człowieka. W jednej z najnowszych, bo opublikowanej w 2024 roku: "Metaboliczny wgląd w antyadipogenne działanie kofeiny: badanie poprzez modulację mikroflory jelitowej w otyłości", brazylijscy naukowcy starali się wniknąć w procesy zachodzące w organizmie po spożyciu kawy. Zdaniem naukowców z Brazylii kofeina może mieć terapeutyczne znaczenie w leczeniu otyłości. Badacze wskazali szereg danych, które pokazują, że podanie kofeiny hamuje adipogenezę, czyli proces tworzenia komórek tłuszczowych. Naukowcy wykazali również, że kawa przywraca skład mikroflory jelitowej, poprawia profil lipidowy i metaboliczny, a zatem sprzyja zmniejszeniu masy ciała.



Najlepsza kawa na odchudzanie

Spośród zbadanych kaw największy wpływ na metabolizm ma kawa zielona i to ona bywa zalecana przy próbach zrzucenia wagi. Jednak kto kosztował naparu z niepalonych ziaren, wie, że ma on specyficzny smak, którego kubki smakowe u wielu osób nie są w stanie zaakceptować. Zwolennicy czarnej kawy powinni sięgać po napar przyrządzany metodą turecką (znaną też na Bałkanach), kawę z ekspresu lub przygotowywaną w kawiarce.

Kawa po grecku wspomoże odchudzanie

W Grecji, podobnie jak w wielu bałkańskich krajach, kawę przygotowuję się na sposób turecki w tygielku. Jest to zatem jedna z najbardziej sprzyjających odchudzaniu metod.

Do tygielka (jeśli takiego nie posiadamy, możemy zastąpić go niewielkim rondelkiem o cienkim dnie) wsypujemy kawę (2 - 3 łyżeczki na filiżankę kawy) i zalewamy zimną wodą. Napój stawiamy na kuchence i zagotowujemy. Należy zachować ostrożność, bo napar szybko może wykipieć. Gdy na powierzchni tygielka pojawi się pianka to znak, że kawa jest gotowa. W niektórych krajach rytuał parzenia kawy nakazuje zdjęcie jej z palnika, lekkie ostudzenie i zagotowanie jeszcze dwukrotne przed podaniem.



Nietypowy dodatek do kawy. Greczynki uważają, że to odchudzający eliksir

Pasta tahini 123RF/PICSEL

Zdaniem wielu Greczynek do tak przygotowanej kawy należy dodać jeszcze tahini, czyli pastę sezamową — ma ona podkręcać odchudzające właściwości kofeinowego naparu. Jak przygotować kawę po grecku z tahini?

Kawę po grecku przygotowujemy w sposób opisany powyżej.

Następnie w małej miseczce mieszamy 1 - 2 łyżeczki tahini z odrobiną gorącej kawy. Powinna powstać jednolita, gładka masa.

Powoli dodajemy masę z tahini do kawy i energicznie mieszamy, by składniki dobrze się połączyły.

Kawa po grecku z tahini - czy to może działać?

Tahini to pasta (choć częściej przypomina ono gęsty sos) wykonana z mielonych ziaren sezamu. Najlepsze tahini nie zawierają żadnych innych substancji poza sezamem. Tahini od wieków obecne jest w kuchni azjatyckiej. Od Bliskiego Wschodu przez Indie aż do Chin, a nawet Japonii. Nie dziwi więc, że wiele prac naukowych nad właściwościami sezamu i jego wpływu na organizm, pochodzi właśnie z Azji.



Sezam (a zatem także tahini) są źródłem: witamin z grupy B, żelaza, manganu, wapnia, cynku i magnezu. Zawiera on także dobre dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe polifenole: sezaminę, sezamol i sezamolinę, a także białko i błonnik pokarmowy.

Naukowcy z Japonii zbadali wpływ sezamu, a konkretnie jednego z zawartych w nim antyoksydantów — sezamolu — na organizm. W pracy “Przeciwutleniający wpływ sezamolu i związków pokrewnych na peroksydację lipidów" naukowcy z katedry Biochemii Wydziału Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Hoshi w Tokio udowodnili, że sezamol oraz jego pochodne hamują peroksydację lipidów, przez co przyczyniają się do polepszenia profilu metabolicznego. Sezamol i jego pochodne mają pozytywny wpływ na obniżenie poziomu złego cholesterolu we krwi, mogą przeciwdziałać miażdżycy. Prowadzone są także badania nad ich wpływem na komórki rakowe i udziale w zapobieganiu powstawania nowotworom.

Sezam jest bardzo bogatym źródłem białka — organizm przyswaja je w ponad 80 proc. Choć tahini jest kaloryczne (jedna łyżka to 84 kalorie), to dzięki zawartości błonnika na długo zapewnia uczucie sytości, a obecne w nim nienasycone kwasy tłuszczowe przyśpieszają procesy przemiany materii, wspomagający tym samym odchudzanie.

Do tej pory naukowcy skupiali się na wpływie kofeiny na metabolizm i komórki tłuszczowe organizmu, zbadano także wpływ sezamolu zawartego w sezamie na rozkład lipidów. Próżno szukać jednak opracowań naukowych dotyczących połączenia kawy z tahini — jest to więc raczej kwestia intuicji i doświadczeń poszczególnych osób, które po włączeniu do diety czarnego napoju przygotowywanego greckim sposobem zaobserwowały spadek masy ciała. Takie połączenie może mieć pozytywny wpływ na organizm, toteż picie kawy z tahini nie powinno nam zaszkodzić, a czy pomoże schudnąć? Wobec braku naukowych opracowań — jedyne, co pozostaje to sprawdzić działanie kawy po grecku na własnej tkance tłuszczowej.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria