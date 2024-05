O tym, że kawa jest zdrowa , nie trzeba nikogo przekonywać, choć wiele osób unika jej spożywania na co dzień. Fakt, pita w dużych ilościach może wypłukiwać magnez, potas oraz wapń z organizmu, a także podnosić ciśnienie. Ponadto zbyt duża dawka kofeiny sprzyja powstaniu alergii pokarmowych lub skórnych, powoduje bezsenność i poczucie niepokoju, a także wywołuje przyspieszoną akcję serca lub bóle głowy. Nie warto jednak z kawy całkowicie rezygnować, bo pita w umiarkowanych ilościach może przynieść naszemu organizmowi wiele pożytku. Ile można pić dziennie czarnego naparu? Przyjmuje się, że cztery filiżanki dziennie, to bezpieczna dla naszego zdrowia dawka.

Z czym pić kawę? Może być serwowana solo albo z niewielkim dodatkiem cukru. Inni hołdują dodatek mleka albo aromatycznych przypraw, takich jak kardamon, cynamon, imbir albo chilli. Wszystkie wymienione wpływają nie tylko korzystnie na smak naparu, ale także na jego właściwości zdrowotne. Choć w Polsce nie jest szczególnie popularne, to wiele osób sięga po oliwę z oliwek. Oleato, bo o nim mowa, to napar, który może wzmocnić dobroczynne działanie kawy. Jego przygotowanie jest bardzo łatwe: wystarczy dodać jedną łyżeczkę tego zdrowego tłuszczu do filiżanki napoju. Jeśli nie za bardzo jesteśmy przekonani do ewentualnego smaku oleato, to warto wzbogacić go albo przyprawami korzennymi, albo łyżką miodu.