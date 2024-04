Woda brzozowa to zapomniany specyfik, który w czasach PRL-u kobiety stosowały na potęgę. Był łatwo dostępny i był używany w celach leczniczych i kosmetycznych. Współcześnie nieco zapomniany (a szkoda!), drobnymi kroczkami wraca do łask. Chyba czas najwyższy przypomnieć sobie o licznych właściwościach wody brzozowej.

Woda brzozowa to wodny roztwór z soku z brzozy lub roztwór soku z brzozy i alkoholu etylowego. Obecny w niej kwas salicylowy działa antyseptycznie i złuszczająco, dzięki czemu oczyszcza skórę, odblokowuje i zwęża pory. Z kolei zawarta w miksturze witamina C chroni skórę przed promieniowaniem UV, jak i działaniem wolnych rodników.

Regularne stosowanie wody brzozowej pomaga również wygładzić drobne zmarszczki. A to wszystko dzięki zawartości betuliny, pomagającej je spłycić . Specyfik nakładany na twarz pozwala też regulować wydzielanie sebum. Co więcej, kosmetyk nawilża skórę, rozjaśnia przebarwienia. Wodę brzozową należy stosować podobnie jak tonik - nakładać ją przy użyciu płatka kosmetycznego. Jeśli jednak twoja cera będzie po zaaplikowaniu wody brzozowej zbyt sucha, stosuj ją raczej punktowo. Możesz też - zamiast wody brzozowej - sięgnąć po sok z brzozy.

Czym różni się woda brzozowa od soku z brzozy? Woda brzozowa jest substancją kosmetyczną, w której skład wchodzi czysty sok z brzozy i alkohol etylowy. Woda z brzozy i sok z brzozy to nie to samo - czysty sok z brzozy jest cieczą, która nie ma w swoim składzie konserwantów. Sok z brzozy nie może być też zbyt długo przechowywany, ponieważ traci właściwości zdrowotne. W lodówce można go trzymać jedynie od dwóch do trzech dni.