Dlaczego storczyk nie kwitnie?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego storczyk nie kwitnie. Czasami powinniśmy zrobić rachunek sumienia i sprawdzić, czy nie popełniliśmy jakiegoś z błędów uprawowych, które uniemożliwiają roślinie wytworzenia przepięknych kwiatostanów. Niekiedy za złą kondycję storczyka trzeba obarczyć wystąpieniu chorób grzybowych i pasożytniczych, które powoli będą doprowadzać nasz pielęgnowany okaz do zamierania. Ale czy brak kwitnienia to zawsze nasza wina? Warto wiedzieć, że storczyki nie kwitną wiecznie i przez kilka miesięcy potrzebują spoczynku, aby się zregenerować.

Storczyk nie kwitnie? Sok z cytryny pomoże!

Mamy storczyka w domu, jego kondycja jest w jak najlepszym porządku, a mimo to nadal przez wiele miesięcy nie kwitnie? W takim przypadku warto podlać storczyka, ale z dodatkiem... kilku kropel z cytryny! Dlaczego sok z cytryny do storczyków może okazać się wybawieniem? Wszystko dlatego, że te przepiękne rośliny rozwijają się najlepiej wtedy, kiedy ich podłoże ma delikatnie kwaśny odczyn. Jeśli nasz okaz jest na naszym parapecie kilka lat, to z czasem jego pH może stać się obojętne. Choć nie jest dla storczyka zabójcze, to w kwaśny odczyn podłoża sprzyja lepszemu wchłanianiu cennych składników odżywczych przez korzenie. A to realnie przekłada się nie tylko na lepszą kondycję rośliny, ale także może pobudzić krnąbrnego storczyka do kwitnienia.

Jak stosować sok z cytryny do storczyka?

Stosowanie soku z cytryny do storczyka jest niezwykle łatwe. Wystarczy do wody, która używana jest do podlewania, dodać dosłownie kilka kropel soku z cytryny. Stosowanie tego triku nie wpłynie negatywnie na kondycję naszej rośliny. Warto wspomnieć, że sok z cytryny może być dodawany do tradycyjnego podlewania, ale także do tzw. podlewania podsiąkowego. Na czym ono polega? Po prostu na włożeniu storczyka wraz z osłonką do miski wypełnionej wodą. Od teraz nie zapominajmy o kilku kroplach soku z cytryny.

Sok z cytryny? Nie tylko on pomoże storczykowi

Wiemy już, że sok z cytryny dla storczyka pomaga zakwasić delikatnie podłoże, w którym rośnie. Ale dodatek tego egzotycznego owocu to niejedyny sposób, aby pomóc naszemu egzemplarzowi. Jeśli akurat zabrakło pod ręką cytryny, idealnie sprawdzi się w tej roli... kawa! Czarny napój może być stosowany tak samo: wystarczy jedynie kilka kropel, by poprawić kondycję naszej rośliny.

Dlaczego storczyk nie kwitnie? Oto możliwe przyczyny

Jeśli dwoimy się i troimy, a storczyk nie kwitnie nadal, czas sprawdzić, czy zapewniliśmy mu odpowiednie warunki w naszym domu. Czego potrzebuje storczyk do kwitnienia? Przede wszystkim jasnego miejsca w naszym domu, ale pełne słońce również mu może nie służyć. Ponadto warto nadmienić, że storczyk jest rośliną tropikalną, więc zapewnienie mu sporej dawki wilgoci w postaci zraszania jest wskazane.

Z drugiej strony, jak często podlewać storczyka? Łatwo to rozpoznać po korzeniach znajdujących się w przezroczystych osłonkach. Jeśli ich kolor zmieni się z zielonych na szary, to znak, że czas na podlewanie rośliny.

