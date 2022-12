Spis treści: 01 Kąpiel storczyków. Klasyczny sposób podlewania orchidei

02 Czy storczyki można podlewać cytryną?

03 Ile soku z cytryny do podlewania storczyków?

04 Przecieranie liści storczyka cytyrną?

Kąpiel storczyków. Klasyczny sposób podlewania orchidei

Jeśli chodzi o klasyczne podlewanie storczyków, to najczęściej poleca się tzw. kąpiele wodne. Na czym one polegają? Wkładamy kwiatka w osłonce do naczynia z wodą i pozostawiamy na 20-30 minut. Następnie nie wkładamy go jeszcze z powrotem do doniczki, tylko pozostawiamy na zewnątrz na kilka minut, aby pozbył się nadmiaru wody.

Storczyka podlewamy raz w tygodniu, najlepiej rano. Sprawdzamy przy tym, czy ziemia w doniczce jest sucha. Najlepiej zrobić to palcem. Jeśli czujemy wilgoć i zimno, możemy jeszcze poczekać kilka dni z dostarczeniem roślinie wody. O tym, czy storczyk potrzebuje wody, dowiemy się, zerkając na jego korzenie.

Ciemne korzenie storczyka - mogą świadczyć o przelaniu

- mogą świadczyć o przelaniu Białe korzenie storczyka - to znak, że kwiat ma zbyt sucho

- to znak, że kwiat ma zbyt sucho Zielonkawe korzenie storczyka - roślina jest zdrowa

Zdjęcie Sok z cytryny może zadziałać ożywiająco na storczyki / 123RF/PICSEL

Czy storczyki można podlewać cytryną?

Warto zastanowić nad dodatkowymi bodźcami do rozwoju naszych roślin. W przypadku storczyka nieocenioną pomocą może okazać się cytryna, a dokładnie sok z tego owocu. Cytryna to źródło witamin i substancji mineralnych potrzebnych również roślinom. Ma także właściwości bakteriobójcze. Dodanie cytryny do wody zmieni jej odczyn na kwaśny, a właśnie takie podłoże najbardziej kochają orchidee i to na nim najlepiej rosną. Kilka kropli soku z cytryny dodane do wody (mikstura musi być rozcieńczona, bo inaczej popali liście i korzenie) odżywi storczyka. Jego liście będą bardziej zielone i lśniące, łodygi silne, a kwiaty bujne.

Ile soku z cytryny do podlewania storczyków?

Wystarczy dodać zaledwie kilka kropli soku z cytryny do kąpieli wodnej storczyka, aby odzyskał swój blask. Dzięki temu liście rośliny staną się bardziej zielone i silne, a na łodygach częściej pojawi się więcej kwiatów.

Co ważne, takiego rozczynu nie można stosować często. Wystarczy raz na miesiąc lub nawet raz na dwa miesiące, a nie przy każdym podlewaniu. Warto o tym pamiętać, bo inaczej możemy uszkodzić np. korzenie orchidei.

Zdjęcie Dodanie kilku kropli soku z cytryny do wody odżywi storczyka i sprawi, że będzie jeszcze piękniej kwitł / 123RF/PICSEL

Przecieranie liści storczyka cytyrną?

Miłośnicy storczyków nie tylko podlewają swoje kwiaty wodą z dodatkiem soku z cytryny, ale i przecierają nią liście. Raz na jakiś czas, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zbiera się na nich znacznie więcej kurzu. Liście przemywa się delikatną ściereczką nasączoną roztworem. Efekt? Będą lepiej odżywione i błyszczące. Niektórzy ogrodnicy mówią wprost, że nie sięgają po chemię. Ich storczyki bujnie kwitną dzięki naturalnym nawozem, w których skład wchodzi wspomniana cytryna czy czosnek.



