Kolejnym ważnym czynnikiem warunkującym sukces w uprawie anturium jest temperatura . Roślina najlepiej rozwija się w 18-24 °C. W chłodnych miesiącach szczególnie zadbaj o to, by kwiat flaminga nie był narażony na przeciągi i chłód. Inaczej szybko odpowie zahamowaniem wzrostu i widokiem marniejących liści.

Dorodne anturium to duża satysfakcja dla miłośników roślin domowych 123RF/PICSEL

Umiejętna pielęgnacja anturium to umiarkowane podlewanie

By anturium wyglądało niczym z ogrodniczego żurnala, wymaga bieżącej pielęgnacji. Bez obaw, nie jest to ani kłopotliwe, ani czasochłonne. Istotne jest bieżące usuwanie obumarłych liści i kwiatostanów. Higiena sprzyja kwitnieniu! Monitoruj swój okaz pod kątem wszelkich objawów chorób i żerowania szkodników, by w razie potrzeby szybko zareagować. Nie ignoruj zwłaszcza żółknięcia i brązowienia liści oraz rozszerzających się przebarwień.