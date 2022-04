Czy ziemniaki są tuczące?

Mimo że dość chętnie sięgamy po ziemniaki, to swego czasu były one owiane złą sławą. Głównie przez przeświadczenie, że są tuczące i negatywnie wpływają na sylwetkę. Tak naprawdę to ziemniaki są niskokaloryczne. W 100 gramach jest mniej więcej 70 kalorii.

Poza tym warto podkreślić, że ziemniaki zawierają mnóstwo witamin i składników odżywczych, a także odznaczają się sporą ilością błonnika.

W ziemniakach można znaleźć m.in. siarkę, wapń, potas, żelazo, magnez, fluor, mangan i jod, a także takie witaminy jak A, B1, B2, B6, D, E, H, K oraz PP.

Gotowanie ziemniaków. Co warto dodać do wody?

Ziemniaki zazwyczaj gotuje się w osolonej wodzie. Warto jednak nieco zmodyfikować ten sposób, by cieszyć się jeszcze lepszym smakiem. Do wody na ziemniaki można dodać m.in. sok z cytryny. Za sprawą tego dodatku nabiorą świeżego smaku, a do tego nie będą się rozpadać i ciemnieć.

Poza tym warto również dodać ulubione przyprawy oraz warzywa. Wiele osób poleca pieprz, kozieradkę, kminek, liść laurowy, a także ziele angielskie.

Świetnie się również sprawdzi papryka, marchew i pietruszka. W ten sposób ziemniaki będą się gotować w bulionie i staną jeszcze bardziej aromatyczne. Dzięki tej metodzie będą jeszcze lepsze, a potrawa, z którą będziemy je serwować, nabierze wyrazistszego smaku.

