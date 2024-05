Co oznaczają brązowe plamy na bananie?

Brązowe plamy na żółtej skórce banana na pierwszy rzut oka mogą wskazywać, że owoc jest popsuty i nie nadaje się do zjedzenia. Nic bardziej mylnego . Brązowe plamy są wynikiem dojrzewania owocu i jest całkowicie naturalny proces.

Banany zrywane z drzew są zazwyczaj zielonkawe, a to za sprawą chlorofilu znajdującego się w skórce, która jest wówczas twarda. Z upływem czasu skórka zmienia kolor na żółty i staje się zdecydowanie bardziej miękka . Wpływ na taki stan rzeczy ma z kolei karoten.

Czas i temperatura wpływają na pojawianie się na żółtej skórce banana brązowych plam, co świadczy, że owoc jest bardzo dojrzały i z powodzeniem możemy go zjeść . Taki banan jest zdecydowanie słodszy i ma większy indeks glikemiczny , a więc jest bardziej kaloryczny.

Rzecz jasna, warto wówczas zwrócić uwagę na sam miąższ. Jeśli zmienił on barwę na ciemną, jest papkowaty i mętny, to prawdopodobnie banan jest już popsuty i nie powinniśmy go spożywać.