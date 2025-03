Żółte, zielone, niebieskie, białe - to kolory, z którymi najczęściej kojarzy się Wielkanoc . Dlatego też są idealnym wyborem, jeśli chodzi o dekorację domu w tym czasie. Prawdziwą ozdobą świątecznego stołu i wnętrza będą oczywiście rośliny w takich kolorach. Co ważne, dzięki nim w domu zapanuje prawdziwie wiosenny klimat. Oto trzy wybrane rośliny, które będą idealną ozdobą domu na Wielkanoc.

Bez niej raczej trudno wyobrazić sobie święta wielkanocne. Rzeżucha jest symbolem nowego życia i jest częstym gościem na świątecznym stole. Najlepiej posiać ją tydzień przed świętami, ponieważ rośnie przez ok. pięć dni. Jest nie tylko wdzięczną, zieloną dekoracją, ale i prawdziwą skarbnicą witamin i minerałów. Cenione są również jej walory smakowe - słynie z pikantnego smaku i charakterystycznego aromatu. Dzięki niej potrawy nabierają wyrazistości. Warto dodawać ją do kanapek, surówek, sałatek, jajecznicy i jajek na twardo.

Żonkile to jedne z najbardziej znanych wiosennych kwiatów. Nic więc dziwnego, że tak często są wybierane jako ozdoby wnętrza czy stołu. Od razu wprowadzają wiosenny klimat i do tego pięknie wyglądają.

Jak dbać o żonkile w doniczce? Kwiaty potrzebują sporo słońca, ale idealnym stanowiskiem będzie takie, w którym dominuje światło rozproszone. Kwitnące żonkile potrzebują wilgotnego podłoża. Ważne, by podlewać ziemię, w której się znajdują, a nie same cebulki. Świetnym rozwiązaniem jest też wlewanie wody do podstawki.