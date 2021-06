Komary potrafią skutecznie zepsuć wakacje nad jeziorem, spotkanie ze znajomymi czy rodzinnego grilla. Wszyscy doskonale to znamy: uporczywe bzyczenie, delikatne ukłucie i... nieznośne swędzenie, które jest reakcją na ślinę wprowadzoną podczas ukąszenia przez komara.

Komary w Polsce nie przenoszą na szczęście żadnych chorób zakaźnych. Możliwe jest co prawda ostre uczulenie na substancje, które komar wprowadza do krwi - jednak to sytuacja bardzo rzadka. Najczęściej komary - czy raczej komarzyce, bo ludzi atakują wyłącznie samice - przysparzają nam po prostu sporo irytacji i nieprzyjemnego swędzenia skóry. Oto jak odstraszyć komary domowymi sposobami.

Reklama

Na komary... weź prysznic!

Zdjęcie Prysznic pomoże ci się ochłodzić, a także usunie zapach potu, który wabi komary / 123RF/PICSEL

Komary rozpoznają ludzi przede wszystkim dzięki swojemu węchowi, doskonale wyczuwając zapach potu człowieka, a konkretniej jego składników: amoniaku i kwasu mlekowego. Są wrażliwe także na wydychany przez nas w oddychaniu dwutlenek węgla. Poza tym, dzięki termodetekcji, potrafią rozpoznać cieplejsze obiekty w otoczeniu. To właśnie dlatego w letnie wieczory, kiedy na zewnątrz jest już chłodniej, tak chętnie nas atakują. Na atak komarów narażone są zwłaszcza dzieci, kobiety w czasie owulacji oraz młodzi mężczyźni - ich temperatura jest nieco wyższa.

Skuteczny sposób na komary to częsty prysznic. Dzięki niemu temperatura naszego ciała będzie niższa, a więc będziemy mniej podatni na ich atak. Zniwelujemy także woń potu.

Olejki zapachowe na komary

Zdjęcie Olejek z mięty to ekologiczny sposób na komary. Nie będziesz już potrzebować chemicznych środków! / 123RF/PICSEL

Domowy sposób na komary? Spróbuj olejków eterycznych! To nie tylko skuteczna broń przeciwko insektom, ale także duża przyjemność na przykład podczas wieczoru na tarasie. Naturalne olejki na komary to te o zapachu lawendy, wanilii, paczuli, cytryny, eukaliptusa, goździków, mięty, drzewa herbacianego czy trawy cytrynowej.

Olejki na komary możesz stosować w kominkach zapachowych - wlewasz do niego odrobinę wody i kilka kropel olejku i stawiasz nad płonącą świeczką.

Mało znany skuteczny sposób na komary

Zdjęcie Domowy sposób na komary, który nie jest szeroko znany to upranie firanek w wodzie z dodatkiem olejku lawendowego. Dodatkowy plus? Będzie pięknie pachniało w całym mieszkaniu! / 123RF/PICSEL

Inny, mało znany naturalny sposób na komary to także rozcieńczenie kilku kropel olejku lawendowego w wodzie, w której pierzesz lub płuczesz zasłony i firanki. Komary wyczują go i oddalą się od okna. Ponadto w twoim domu długo będzie unosił się piękny, lawendowy zapach!

Domowy spray na komary

Zdjęcie Komary nie lubią wielu zapachów. Dzięki temu możesz przygotować naturalny spray na komary zgodnie z własnymi upodobaniami - każdy znajdzie coś dla siebie! / 123RF/PICSEL

Olejki eteryczne świetnie sprawdzają się też jako naturalny spray do ciała. Jeśli nie chcesz korzystać ze sklepowych repelentów, a wolisz postawić na naturalną ochronę przed komarami, koniecznie przygotuj taki domowy spray na komary. Takim sprayem możesz również spryskać firanki - to odstraszy uciążliwe insekty.

Jak zrobić spray na komary? To bardzo proste! W buteleczce z atomizerem wymieszaj olejek eteryczny z alkoholem. Na 100 ml alkoholu będziesz potrzebować ok. 80-100 kropli olejku. Pamiętaj, że takie rozcieńczenie jest konieczne - sam olejek jest zbyt silnie skoncentrowany, by stosować go na skórze. Koniecznie zrób także próbę alergiczną: rozsmaruj kroplę olejku na wewnętrznej części przedramienia i odczekaj, obserwując, czy nie pojawiają się w tym miejscu zmiany skórne.

Rośliny odstraszające komary

Zdjęcie Roślina odstraszająca komary? Skuteczna będzie na przykład popularna pelargonia! / 123RF/PICSEL

Innym domowym sposobem, jak odstraszyć komary, będzie posadzenie roślin, które zniechęcą je swoim zapachem. Co odstrasza komary? Lista jest spora: mięta, lawenda, geranium, bazylia, koper włoski, kocimiętka, komarzyca oraz popularne pelargonie. To nie tylko dobry sposób na komary, ale także świetny pomysł na letnią aranżację balkonu, tarasu czy parapetu. Rośliny będą cieszyć oko i pięknie pachnieć, a niektóre także smakować!

Cebula i czosnek na komary

Zdjęcie Jak odstraszyć komary? Zapach cebuli i czosnku będzie wyjątkowo skuteczny / 123RF/PICSEL

Skutecznym sposobem na komary jest także stosowanie czosnku lub cebuli. Należy pokroić je w mniejsze części i wystawić na talerzyku przy oknie. Komary bardzo nie lubią ich ostrego, charakterystycznego zapachu. Niestety - dla wielu osób również będzie on uciążliwy. Jeśli nie jesteś jedną z nich, ten sposób na komary może okazać się zbawienny.

Zamontuj moskitiery

Zdjęcie Skuteczny sposób na komary to także moskitiera - fizyczna bariera, której nie przekroczą / Picsel / 123RF/PICSEL

Moskitiery na komary to po prostu fizyczna bariera nie do pokonania dla insektów. Są tanie - kosztują nawet zaledwie kilkanaście złotych - i można je szybko zamontować. Dzięki nim będziesz mógł spokojnie spać latem przy otwartym oknie z gwarancją, że nie obudzi cię irytujące bzyczenie komarów nad głową.

Jerzyki na komary

Zdjęcie Najbardziej ekologiczny sposób na komary? To... jerzyki! Zjadają nawet 20 tysięcy owadów dziennie! / /123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Naturalnym wrogiem komarów są... jerzyki. Te popularne ptaki, czasem mylone z jaskółkami, potrafią zjeść nawet 20 tysięcy komarów w ciągu doby! Co możesz zrobić? Wystarczy przyciągnąć ptaki! Na balkonie zamontuj "domek" dla jerzyków. Możesz przygotować go samodzielnie lub kupić w markecie budowlanym. To najbardziej ekologiczny sposób na komary - przede wszystkim dla osób mieszkających na wyższych piętrach, przynajmniej na drugiej kondygnacji w domu jednorodzinnym czy bloku, po wschodniej i północnej stronie. Ważne jest, aby przestrzeń pod budką była pusta - w pierwszej fazie lotu jerzyki "wypadają" z domku, szybując.

Groźne odstraszacze komarów



10 porad od perfekcyjnej pani domu



W domu pojawiły się małe muszki? Zobacz, jak się ich pozbyć!





* * *



Zobacz więcej: