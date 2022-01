Jak szybko odmrozić szyby w samochodzie? Woda i woreczek foliowy

Skrobaczka nie należy do twoich ulubionych samochodowych gadżetów? Domowe sposoby na oszronione szyby samochodowe pomogą ci o niej zapomnieć. Aby szybko pozbyć się kryształków lodu ze szklanej tafli, przygotuj woreczek foliowy do mrożenia oraz letnią wodę. Zwiąż worek i powoli przesuwaj nim po szybie od góry do dołu. W kilka chwil po szronie nie zostanie nawet śladu.

Uwaga: Woda musi być jedynie letnia, nie może być ciepła ani gorąca, bo grozi to pęknięciem szyby.

Jak odmrozić szyby w samochodzie? Ocet i woda

Zdjęcie Spryskanie szyb mieszanką wody i octu lub spirytusu salicylowego przed nocą pomoże zabezpieczyć je przed szronem / 123RF/PICSEL

Zastanawiasz się jak odmrozić szyby samochodowe bez konieczności zeskrobywania lodu? Sposobem może być mieszanka wody i octu. Do jej przygotowania potrzebna będzie szklanka zimnej wody oraz trzy szklanki octu. Składniki wymieszaj i przelej do atomizera. Ten domowy sposób na oszronione szyby samochodowe warto wykorzystać, gdy czas nagli i musimy szybko poradzić sobie z lodem. Trzeba jednak pamiętać, aby sięgać po ocet jedynie w wyjątkowych sytuacjach, bo stosowany często może niszczyć karoserię.

Domowe sposoby na oszronione szyby samochodowe: Spirytus salicylowy i woda

Zamiast zadawać sobie pytanie: jak szybko odmrozić szyby w samochodzie, warto wcześniej zabezpieczyć je przed szronem. Do tego celu potrzebne będą: spirytus salicylowy i woda. Wystarczy umyć szyby roztworem ½ szklanki spirytusu w 1 litrze wody, a następnie wypolerować je gazetami. W efekcie zyskasz nie tylko lśniące, jak nigdy wcześniej szyby, ale także zabezpieczenie przed szronem.

***

