Karaluchy lgną do domów i mieszkań z uwagi na łatwo dostępne pożywienie. Żywią się resztkami jedzenia, które zostawia człowieka, zatem jeśli chcemy uniknąć odwiedzin przez karaluchy, dokładnie sprzątajmy mieszkania i nie pozostawiajmy na długo resztek, które przyciągają karaluchy jak magnes.

Jeśli już okaże się, że karaluchy grasują po naszym mieszkaniu, nie musimy wydawać fortuny na ich pozbycie się. Warto spróbować kilku domowych i tanich sposobów na karaluchy.

Jak domowymi sposobami pozbyć się karaluchów?

Liście laurowe - karaluchy nie znoszą ich zapachu. Liście laurowe wykładamy w miejsca, w których najczęściej widujemy karaluchy. Wyścielmy nimi również wszelkie zakamarki w kuchni - pod kuchenką, zlewozmywakiem czy okolice kosza na odpady.

Sok z cytryny - wyciśnięty sok najlepiej zmieszać z niewielką ilością wody i całą miksturę rozpylić w miejscach, do których najczęściej w naszym domu lgną karaluchy. Kwaśne środowisko powinno odstraszyć szkodniki, a przy okazji zdezynfekować powierzchnię, po której chodziły.

Zdjęcie Karaluchy najczęściej buszują w szafkach, w których trzymamy jedzenie / 123RF/PICSEL

Ocet z olejkiem miętowym - do spryskiwacza wlewamy ocet i całość uzupełniamy kilkoma kroplami olejku miętowego. Roztwór nanosimy na wszelkiego rodzaju zakamarki, w których mogą ukrywać się karaluchy. Roztworem octu z olejkiem miętowym warto również dokładnie spryskać łazienkę.

Kocimiętka - uwielbiana przez koty, znienawidzona przez karaluchy. Kocimiętkę należy włożyć do niewielkich, przepuszczających powietrze woreczków i rozwiesić je w szafkach do przechowywania jedzenia. Pamiętajmy o regularnej wymianie liści rośliny na świeże, by jej aromat mógł skutecznie odstraszyć szkodniki.

Czosnek lub sproszkowana cebula - przyprawy wysypujemy w miejsca, w których najczęściej pojawiają się insekty. Dobrym sposobem jest również wymieszanie przypraw celem wzmocnienia aromatu, który odstraszy karaluchy.