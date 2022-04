Domowy odświeżacz powietrza za grosze. Wystarczą dwa produkty

Porady

Przyjemnie pachnący dom wydaje się czysty i świeży, zachęcając do przebywania w nim. Dodatkowo poprawia nastrój i tworzy szczególną atmosferę. Chcąc zadbać o przyjemny zapach w naszych czterech kątach, stawiamy najczęściej na drogeryjne odświeżacze, nie wiedząc, jak wiele szkodliwych chemikaliów uwalniają one do powietrza. Dlatego też warto postawić na domowy odświeżacz powietrza, którego przygotowanie zajmie zaledwie kilka chwil.

Zdjęcie Jak zrobić domowy odświeżacz powietrza? / 123RF/PICSEL