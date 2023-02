Jeśli zabraknie ci w domu środków czyszczących, podczas sprzątania sięgnij po płyn do mycia okien.

Płyn do szyb skutecznie zastępuję między innymi: płyn do podłóg i paneli, mleczko do czyszczenia mebli oraz kuchenki. Wykorzystasz go także do mycia garnków i patelni.

Płyn do szyb zadba o twoją podłogę

Sposób, w jaki możesz wykorzystać płyn do mycia okien, zależy od składu chemicznego preparatu. Większość tego typu środków doskonale zastępuje preparaty do czyszczenia podłóg. Płyn do szyb pomoże cii przywrócić blask panelom podłogowym, powierzchniom laminowanym i przedmiotom wykonanym z PCV. Jeśli chcesz umyć nim podłogę, wlej do wiadra z wodą odrobinę płynu do szyb i umyj taką mieszanką podłogę. Dzięki temu przywrócisz jej blask i odświeżysz wygląd paneli. Możesz też bezpośrednio spryskać podłogę czy meble i przetrzeć je wilgotną szmatką.



Zdjęcie Podczas mycia paneli możesz wykorzystać płyn do szyb / 123RF/PICSEL

Płyn do mycia okien pomoże ci także w pielęgnacji blatów kuchennych, powierzchni pokrytych laminatem czy plastikowych mebli ogrodowych bądź sprzętów politurowanych. Z pomocą tego preparatu przywrócisz im blask i nowy wygląd.



Płyn do mycia okien zamiast środków do czyszczenia kuchenki

Podczas sprzątania zabrakło ci mleczka do czyszczenia kuchenki? To żaden problem. Zamiast specjalnego preparatu, możesz wykorzystać płyn do szyb. Skład chemiczny środka sprawia, że dobrze radzi sobie on z tłustymi plamami na powierzchniach. Jednocześnie płyn do mycia okien nie zawiera drobinek ściernych, które mogłyby porysować powierzchnię kuchenki.



Środek do szyb zamiast płynu do naczyń

Co zrobić, gdy nagle zabranie płynu do naczyń, a zapomniałeś o uzupełnieniu zapasu? Sięgnij po płyn do szyb. Formuła środka, który dobrze razi sobie z umiarkowanymi zabrudzeniami i tłustymi plamami sprawia, że jest on dobrą alternatywą, jeśli w domu zabraknie płynu do naczyń.



