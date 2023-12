Tłuszcz na meblach kuchennych? Zawsze się pojawia

Jeśli wydaje nam się, że problem tłuszczu na szafkach kuchennych nas nie dotyczy, to jesteśmy w grubym błędzie. Codzienne gotowanie - nawet wtedy, gdy korzystamy z okapu - powoduje, że drobinki tłuszczu osiadają na różnych powierzchniach. Wszystko to w połączeniu z kurzem oraz wilgocią powoduje, że na meblach tworzy się bardzo gruba warstwa zabrudzeń, którą nie jest łatwo usunąć. Sprawę utrudnia fakt, że jeśli za rzadko czyścimy meble kuchenne, to proces może być po prostu bardzo trudny. Czy jesteśmy pozostawieni sami sobie? Nie, wystarczą dobre chęci i odrobina sprytu, aby zażegnać problem.

Czyszczenie szafek kuchennych od podstaw

Zanim przejdziemy do tego, jak wyczyścić z tłuszczu górne części szafek kuchennych, trzeba wiedzieć, że interwencji wymagają także fronty szafek. Jeśli są one gładkie, to zadanie jest ułatwione, choć wymaga regularności. Wystarczy przecierać je wilgotną szmatką z detergentem, ewentualnie z płynem do mycia naczyń. Aby jednak fronty szafek prezentowały się nienagannie, to po czyszczeniu warto je również wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym: wtedy nie utworzą się zacieki.

Gorzej, kiedy drzwi szafek kuchennych mają zagłębienia albo frezowane zdobienia, które utrudniają zadanie. Wtedy trzeba poświęcić więcej uwagi, ponieważ trudno dostępne miejsca trzeba wyczyścić gąbką albo szczoteczką, której włosia dotrą do szczelin. Jeśli jest taka potrzeba, to dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z patyczków kosmetycznych.

Zaopatrz się w tajną broń

Zdjęcie Ocet świetnie usuwa zabrudzenia z wielu powierzchni. Sprawdzi się również w kuchni / 123RF/PICSEL

Góra szafek kuchennych jest pokryta tłuszczem tak, że trudno go usunąć za pomocą dostępnych pod ręką detergentów? Czas na skorzystanie z naturalnych środków, które nie ustępują siłą tym ze sklepów. Aby stworzyć naturalny odtłuszczacz, wystarczy sięgnąć po dwa składnik: ocet i cytrynę. Płynny specyfik należy wlać do butelki, a z owocu wycisnąć sok i umieścić całość w butelce ze spryskiwaczem. Dla lepszego efektu skórki cytrusów można pokroić na mniejsze kawałki i również umieścić w butelce.

Jeśli nie przepadamy za drażniącym zapachem octu, to rozwiązaniem może być sięgnięcie po sodę oczyszczoną. Wystarczy przygotować z niej specyfik: w litrze wody wymieszać cztery łyżki białego proszku i gotowe. Jeśli chcemy od razu zapewnić kuchni ładny zapach, to do przedstawionej mieszanki można bez problemu dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

A co zrobić, kiedy szafki są bardzo zaniedbane i przedstawione specyfiki również nie dają sobie rady z zabrudzeniami? W takim wypadku powierzchnię trzeba zasypać sodą oczyszczoną i przetrzeć ją za pomocą wilgotnej ściereczki. Na koniec trzeba zebrać ścierką resztki brudu i sody, a na koniec wytrzeć mebel do sucha.

