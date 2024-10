Pluskwy uwielbiają ludzkie siedliska, ponieważ kąsają naszą skórę oraz wysysają z nas krew. Co ciekawe, mogą one pojawiać się w bardzo zaniedbanych domach, ale nawet utrzymywanie porządku nie gwarantuje, że pluskwy nie dostaną się do nas. Największe prawdopodobieństwo spotkania owadów odnotowuje się w blokach. Bez problemu przechodzą z mieszkania do mieszkania za pomocą szczelin i zakamarków. Mogą przejść pod drzwiami, kratką wentylacyjną oraz innymi miejscami, o których nie mamy zazwyczaj pojęcia.