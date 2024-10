Co przyczynia się do powstawania nadmiernej wilgoci w mieszkaniu? Powody bywają różne. Czasem jest to kwestia złej izolacji budynku lub niewystarczającej wentylacji. Niedostateczne ogrzewanie pomieszczeń, błędne ulokowanie grzejników czy nawet brak wietrzenia też mogą skutkować zaparowanymi oknami, na których skrapla się woda. Nawet codzienne czynności, takie jak gotowanie, suszenie prania i gorące kąpiele, sprawiają, że sami dokładamy do tego cegiełkę.