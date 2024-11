Zaparowane okna w domu i pojawiająca się na ich powierzchni woda, to charakterystyczny widok w okresie jesienno-zimowym, a rozpoczęcie sezonu grzewczego może dodatkowo spotęgować to zjawisko. Do parowania szyb w oknach dochodzi na skutek zbyt dużej wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu. Z kolei z wysokim poziomem wilgotności możemy mieć do czynienia z uwagi na różnice temperatur - na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczenia.