Polski system emerytalny , określony przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, upoważnia do pobierania świadczenia seniorów, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i mają wystarczający staż pracy, mają prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury. Wynosi ona obecnie 1 780, 96 zł brutto, co "na rękę" daje 1620 zł. Ostateczna wysokość emerytury zależy oczywiście od wszystkich zgromadzonych przez lata składek. ZUS przekonuje więc, że warto pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacają emerytury w konkretnych terminach. Obecnie są to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Informację o terminie wypłaty emeryci otrzymują wraz z decyzją ZUS o przyznaniu im świadczenia. Co jednak w sytuacji, gdy data ta wypada w weekend lub w święta? Wtedy pieniądze powinny trafić do seniora wcześniej. Czy tak będzie w tym roku?